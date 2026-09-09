ВСС дължи над 1 млн. лв. на Столичната община: Съдът се произнесе по спора за "такса смет"

В исшият съдебен съвет (ВСС) не е платил над 1,6 млн. лв. данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци на Столичната община. Това става ясно от решение на Административния съд в София-град по дело, заведено от ВСС срещу ревизионен акт на общината.

ВСС с изтекъл мандат иска 1 милиард евро и заплати от 24 000 лв.

Решението вече е обжалвано пред Върховния административен съд, съобщава в. „Сега“.

Задълженията са за периода 2018 - 2022 г.

Ревизионният акт е издаден през септември 2023 г. и се отнася до няколко съдебни имота в София. С него са установени допълнителни задължения за данък върху недвижимите имоти и такса битови отпадъци, както и начислени лихви за периода от началото на 2018 г. до края на 2022 г.

Обрат: ВАС спря прекратяването на поръчката за боклука в центъра на София

Общият размер на установените задължения е 1 667 330 лв.

Основната част от сумата е за такса „смет“ - 1 071 560 лв. главница и 593 648 лв. лихви.

ВСС оспорва ревизионния акт

Висшият съдебен съвет е оспорил ревизионния акт с аргумента, че при издаването му са допуснати процесуални нарушения.

От ВСС твърдят още, че не дължат начислените лихви за забава, тъй като Столичната община е закъсняла с уведомяването. Според съвета неправилно са били разпределени и вече внесени суми, които са отишли за погасяване на лихви, вместо на главницата.

ВАС спря поскъпването на зоните за паркиране в София

Съдът намали сумата

Съдебно-икономическата експертиза по делото показва, че при приемане на възраженията на ВСС реално дължимата сума за такса битови отпадъци би била 1 250 461 лв.

Съдия Биляна Икономова частично отменя ревизионния акт. Така според решението на Административния съд в София-град ВСС дължи 1 135 668 лв.

ВАС даде зелена светлина за договора за сметосъбиране в част от София

Решението на първата инстанция е постановено след дело, продължило точно две години. То обаче не е окончателно, тъй като е обжалвано пред Върховния административен съд.