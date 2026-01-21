Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

В сяко движение е полезно, но някои видове могат да ви помогнат да живеете по-дълго от други. Широко приетото схващане, че движението е лекарство, е вярно по много причини, от подобряване на психичното здраве до намаляване на риска от преждевременна смърт, предаде New York Post.

Но ново проучване показва, че някои видове упражнения може да са по-добри за намаляване на риска от преждевременна смърт, особено ако възприемете една ключова стратегия за максимално увеличаване на ползите за здравето.

Няма да повярвате, че това удължава живота

Проучване, публикувано във вторник, 20 януари, в списание "BMJ Medicine", предполага, че може буквално да се отдалечите от ранна смърт чрез движение.

Изследването също така предполага, че разнообразяването на видовете физическа активност може да е най-доброто за удължаване на живота ви.

Изследователите анализираха данни от две големи проучвания – включващи 70 725 жени и 40 648 мъже – проследяващи колко често и какво са спортували всяка седмица.

Кои са най-полезните спортове и защо

Дейностите включваха ходене, джогинг, бягане, колоездене, плуване, гребане, тенис, скуош или ракетобол, силови тренировки и йога.

Участниците също така записваха дейности като косене на трева, градинарство, копаене на открито и изкачване на стълби.

Изчислени бяха MET (метаболитни еквиваленти) резултати за всяка дейност. Резултатите отразяваха количеството използвана енергия и броя часове, прекарани във всяка дейност през седмицата.

Ходенето имаше най-нисък риск от преждевременна смърт, 17%, за тези, които ходеха най-много, в сравнение с тези, които ходеха най-малко през седмицата.

Хората, които са участвали в най-широк спектър от дейности, са имали 19% по-нисък риск от смърт от каквато и да е причина.

Трябва също така да помислите за изкачване по стълби следващия път, тъй като изкачването на стълби е свързано с 10% по-нисък риск.

И докато повечето индивидуални видове активност бяха свързани с по-малък шанс за преждевременна смърт от каквато и да е причина, плуването и колоезденето бяха двете изключения, като при последното рискът беше по-нисък само с 4%.

Как се сравняваха другите дейности?

Спортове като тенис и скуош имаха 15% по-нисък риск, следвани от гребане с 14% по-малък риск.

Вдигането на тежести и бягането, междувременно, имаха едно и също намаляване на риска от 13%.

Но изследователите отбелязаха, че не е напълно ясно дали различните тренировки надвишават количеството физическо движение, като данните предполагат, че може да има момент, когато дадена дейност спре да бъде полезна.

Всяка връзка между предотвратяването на ранна смърт и общата физическа активност се изравняваше, след като участниците достигаха 20 MET часа седмично.

Независимо от това, и с по-малко изненадващи констатации, тези с по-високи нива на физическа активност бяха по-малко склонни да имат рискови фактори за здравето, които могат да допринесат за смърт, като високо кръвно налягане и висок холестерол.

Тези участници също така тежали по-малко, пиели по-малко алкохол, общували повече и се хранели по-здравословно.