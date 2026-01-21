Любопитно

Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие

Noво проучване показва, че някои видове упражнения може да са по-добри за намаляване на риска от преждевременна смърт

21 януари 2026, 12:05
Най-добрите и най-лошите упражнения за дълголетие
Източник: iStock

В сяко движение е полезно, но някои видове могат да ви помогнат да живеете по-дълго от други. Широко приетото схващане, че движението е лекарство, е вярно по много причини, от подобряване на психичното здраве до намаляване на риска от преждевременна смърт, предаде New York Post

Но ново проучване показва, че някои видове упражнения може да са по-добри за намаляване на риска от преждевременна смърт, особено ако възприемете една ключова стратегия за максимално увеличаване на ползите за здравето.

Няма да повярвате, че това удължава живота

Проучване, публикувано във вторник, 20 януари, в списание "BMJ Medicine", предполага, че може буквално да се отдалечите от ранна смърт чрез движение.

Изследването също така предполага, че разнообразяването на видовете физическа активност може да е най-доброто за удължаване на живота ви.

Изследователите анализираха данни от две големи проучвания – включващи 70 725 жени и 40 648 мъже – проследяващи колко често и какво са спортували всяка седмица.

Кои са най-полезните спортове и защо

Дейностите включваха ходене, джогинг, бягане, колоездене, плуване, гребане, тенис, скуош или ракетобол, силови тренировки и йога.

Участниците също така записваха дейности като косене на трева, градинарство, копаене на открито и изкачване на стълби.

Изчислени бяха MET (метаболитни еквиваленти) резултати за всяка дейност. Резултатите отразяваха количеството използвана енергия и броя часове, прекарани във всяка дейност през седмицата.

Ходенето имаше най-нисък риск от преждевременна смърт, 17%, за тези, които ходеха най-много, в сравнение с тези, които ходеха най-малко през седмицата.

Хората, които са участвали в най-широк спектър от дейности, са имали 19% по-нисък риск от смърт от каквато и да е причина.

Трябва също така да помислите за изкачване по стълби следващия път, тъй като изкачването на стълби е свързано с 10% по-нисък риск.

И докато повечето индивидуални видове активност бяха свързани с по-малък шанс за преждевременна смърт от каквато и да е причина, плуването и колоезденето бяха двете изключения, като при последното рискът беше по-нисък само с 4%.

Как се сравняваха другите дейности?

Спортове като тенис и скуош имаха 15% по-нисък риск, следвани от гребане с 14% по-малък риск.

Вдигането на тежести и бягането, междувременно, имаха едно и също намаляване на риска от 13%.

Но изследователите отбелязаха, че не е напълно ясно дали различните тренировки надвишават количеството физическо движение, като данните предполагат, че може да има момент, когато дадена дейност спре да бъде полезна.

Всяка връзка между предотвратяването на ранна смърт и общата физическа активност се изравняваше, след като участниците достигаха 20 MET часа седмично.

Независимо от това, и с по-малко изненадващи констатации, тези с по-високи нива на физическа активност бяха по-малко склонни да имат рискови фактори за здравето, които могат да допринесат за смърт, като високо кръвно налягане и висок холестерол.

Тези участници също така тежали по-малко, пиели по-малко алкохол, общували повече и се хранели по-здравословно.

Източник: New York Post    
Упражнения за дълголетие Намаляване на риска от преждевременна смърт Физическа активност Ползи за здравето Разнообразие от упражнения Ходене Изкачване на стълби Научно изследване МЕТ часове Здравословен начин на живот
Последвайте ни

По темата

След бойкот заради заплати: Кметът на

След бойкот заради заплати: Кметът на "Изгрев" уволни служители от сметоизвозването, назначи непалци

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

„Катарският джет изглежда по-добре“: Прессекретарят на Белия дом се пошегува с аварията на „Еър Форс 1“

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Българин в Канада беше задържан от ICE, след като се доближи твърде близо до границата със САЩ

Гласът, който лекува: Джаз феноменът Грегъри Портър с исторически първи концерт в София

Гласът, който лекува: Джаз феноменът Грегъри Портър с исторически първи концерт в София

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

Еврото отказа руснаците от имотите им в България

pariteni.bg
Дилъри на Jaguar: „Няма бизнес аргументи за марката“

Дилъри на Jaguar: „Няма бизнес аргументи за марката“

carmarket.bg
<p><strong><span style=Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

">
Ексклузивно

Жълт код за студено време: Температурите падат до -11°

Преди 1 ден
<p>Кой празнува имен ден днес</p>
Ексклузивно

Кой празнува имен ден днес

Преди 1 ден
<p>"Тръмп не е добре дошъл тук"</p>
Ексклузивно

"Тръмп не е добре дошъл тук"

Преди 1 ден
Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления
Ексклузивно

Студ, хормони и радостта от движението: Ползите от зимните забавления

Преди 1 ден
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Нови пътни такси влизат в сила от 1 март 2026 г.

Любопитно Преди 21 минути

Промените въвеждат CO₂ компонент при определяне на тол таксите, като се очаква допълнителен приход от над 100 млн. евро годишно след пълното им прилагане

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Принц Хари ще даде показания по делото си срещу издателя на Daily mail

Любопитно Преди 41 минути

Херцогът на Съсекс съди Associated Newspapers за нарушаване на личния му живот, като обвиненията включват незаконно събиране на информация и подслушване

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

Автобус на градския транспорт потегли на заден ход и предизвика верижна катастрофа в София

България Преди 57 минути

Инцидентът е станал в посока квартал "Симеоново", преди кръстовището с Околовръстното шосе

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Враждата на семейство Бекъм: Всичко, което трябва да знаете за техния разрив

Любопитно Преди 1 час

В експлозивна публикация от януари 2026 г. в своите истории в Instagram Бруклин обвини родителите си, че манипулират пресата и се опитват "безкрайно" да саботират брака му

Доналд Тръмп

Новият „шериф“ в Давос: Как светът реагира на правилата на Тръмп

Свят Преди 1 час

„Защо Европа просто не седне и не изчака Тръмп да се обърне към тях?“, попита министърът на финансите на САЩ Скот Бесент

ПП-ДБ: Управляващите правят атентат срещу изборния процес

ПП-ДБ: Управляващите правят атентат срещу изборния процес

България Преди 1 час

Планът е връщане на хартиената бюлетина, заяви Божидар Божанов

Битката за „трона“ на Ердоган: Подготвя ли президентът на Турция сина си за свой наследник?

Битката за „трона“ на Ердоган: Подготвя ли президентът на Турция сина си за свой наследник?

Свят Преди 1 час

В Турция вече тече битката за това кой да наследи поста на сегашния турски президент

United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 1,5 млрд. евро, удължава падежите и намалява разходите по дълга

United Group B.V. успешно рефинансира облигации за 1,5 млрд. евро, удължава падежите и намалява разходите по дълга

България Преди 1 час

<p>Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на&nbsp;Радев след оставката?</p>

Правен прецедент: Какво се случва с имунитета на президента Румен Радев след оставката?

България Преди 1 час

От абсолютна неприкосновеност до „прозорец на уязвимост“: Кога пада защитата на президента и каква е разликата с депутатския имунитет

Доналд Тръмп

25-ата поправка – как Тръмп може да бъде отстранен без импийчмънт

Свят Преди 1 час

Експерти говорят за поправката и за вероятността тя да бъде използвана за отстраняване на Доналд Тръмп от президентския пост

<p>Рекордна слънчева буря оцвети небето над България</p>

Геомагнитните бури продължават и днес: Красиви северни сияния над Европа и България

Любопитно Преди 1 час

Според последните данни геомагнитните бури продължават и днес, макар че активността леко отслабва спрямо пиковия си момент преди два дни

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

"Величие" излезе с декларация заради посегателство срещу член на партията в Гоце Делчев

България Преди 1 час

<p>Смутът в Гренландия засенчва Украйна в Давос</p>

Кризата с Гренландия засенчва Украйна в Давос

Свят Преди 1 час

Европейските лидери на Световния икономически форум са обсебени от усилията на Доналд Тръмп да анексира арктическия остров

<p>Фермери от ЕС бият тревога заради споразумението с Меркосур</p>

Фермери от ЕС: Споразумението с Меркосур застрашава европейското земеделие

Свят Преди 1 час

Български производители също се включиха в протеста в Страсбург

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Меган Трейнър тайно посрещна бебе №3 чрез сурогатна майка

Любопитно Преди 2 часа

„Нашето момиченце Майки Муун Трейнър най-накрая дойде на бял свят благодарение на нашата невероятна сурогатна майка-супержена“, сподели певицата

Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

Триумфът на Путин: Русия гледа с насмешка как Гренландия разкъсва НАТО отвътре

Свят Преди 2 часа

WSJ: Докато Тръмп чертае нови граници, Москва потрива ръце пред най-големия разкол в историята на Алианса

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни се натрови

dogsandcats.bg

Как мирише разгонената котка?

dogsandcats.bg
1

Полярно сияние огря небето над Европа

sinoptik.bg
1

С шейна на "Алеко"

sinoptik.bg

Глас като кадифе: Камелия Тодорова празнува днес

Edna.bg

Владимир Зомбори усъвършенства кулинарните си умения на курс по италианска кухня

Edna.bg

Европейски шампион е сред загиналите във влаковата катастрофа в Испания

Gong.bg

Джак Грийлиш очаква "присъда" от медицински екип

Gong.bg

На път за Давос: Самолетът на Тръмп се върна в САЩ заради технически проблем

Nova.bg

На първо четене: Парламентът реши да закрие КПК

Nova.bg