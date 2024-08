"Нашата мисия е успешна": Космонавтите, загубили живота си в Космоса

Д окато светът чака със затаен дъх, молейки се за безопасното завръщане на астронавтите Сунита Уилямс и Бъч Уилмор, НАСА ще вземе окончателно решение дали астронавтите ще се върнат на Земята на борда на „Старлайнър“ на „Боинг“ в събота.

Сунита Уилямс и Буч Уилмор са блокирани в Космоса от 6 юни. Първоначално планираната осемдневна мисия на Международната космическа станция (МКС) сега се удължава до февруари 2025 година.

Докато съдбата на двамата астронавти виси на косъм, тук разглеждаме известни астронавти, които са се изгубили в Космоса поради една или друга грешка.

Владимир Комаров (1967 г.)

Владимир Комаров е първият космонавт, който загива в Космоса по време на злополучната мисия на „Союз-1“ на 23 април 1967 г. Съветският космонавт и авиоинженер загива в трагична катастрофа поради повреда на парашутната система по време на повторното навлизане на космическия кораб „Союз-1“. Целта на мисията е да се тества космическият кораб „Союз“ в пилотиран режим и да се извърши първото в света скачване в Космоса с друг космически кораб „Союз-2“, което обаче не може да бъде осъществено, тъй като двата слънчеви панела на „Союз-1“ не успяват да се разгърнат, което води до критичен недостиг на енергия. По време на завръщането му на Земята основният парашут не успява да се разгърне поради неизправност, а резервният се заплита, в резултат на което спускаемият апарат се удря в земята със смъртоносна скорост от 50 метра в секунда, при което Комаров загива моментално. Твърди се, че това се е случило поради неизправност в термичната защита на космическия кораб.

Влад Волков, Георгий Доброволски и Виктор Пацаев (1971)

Трагичен обрат на съдбата отнема живота на трима ярки космонавти, които успешно изпълняват мисията си и прекарват три седмици в Космоса. След като провеждат серия от експерименти за това как човешкият организъм се справя с продължителна безтегловност, за съжаление космонавтите Влад Волков, Георгий Доброволски и Виктор Пацаев на връщане към Земята се сблъскват с трагичен край. На 29 юни 1971 г. космонавтите започват спускането си към Земята, возейки се в космическия кораб „Союз 11“. Въпреки че повторното им спускане към Земята изглеждаше перфектно, при кацането им в Казахстан те са открити мъртви. Оказва се, че дефектно уплътнение на вентила на спускаемия апарат на космическия кораб се е спукало по време на отделянето му от сервизния модул, което е изсмукало целия въздух от кабината на екипажа и я е разхерметизирало, което е довело до смъртта им.

Франсис Р. Скоуби, Майкъл Джей Смит, Джудит А. Резник, Елисън С. Онизука, Роналд Е. Макнеър, С. Криста МакАлиф, Грегъри Б. Джарвис (1986 г.)

В една от най-тежките космически катастрофи на всички времена, на 28 януари 1986 г. космическата совалка „Чалънджър“ експлодира 73 секунди след излитането си и убива всичките седем членове на екипажа. Технически проблем с гумените О-пръстени, уплътняващи двата долни сегмента на десния твърд ракетен ускорител, довежда до трагедията. Повредата на уплътненията с О-пръстени води до отделяне на външния резервоар от стека на совалката и предизвика неконтролируем полет на твърдите ракетни ускорители. Това доведе до разпадане на космическия кораб на 14 000 метра над Атлантическия океан.

Калпана Чаула (2003 г.)

Друга ужасяваща космическа трагедия, при която загинаха седемчленният екипаж - Калпана Чаула, Рик Хъсбенд, Майкъл Андерсън, Дейвид Браун, Лорел Кларк, Уилям Маккол и Илан Рамон - се разигра на 1 февруари 2003 г., когато „Колумбия“ се разпадна при навлизането си в земната атмосфера.

„Нашата мисия е успешна и всички тук сме добре“ - това са според сведенията последните думи на Калпана Чаула.

Екипажът извърши 80 експеримента в областта на науките за живота, материалознанието, физиката на флуидите и други въпроси, но за съжаление загина при трагедията. Според Space.com 82 секунди след като „Колумбия“ се е отлепила от земята, парче пяна е паднало от „рампата на двуногата“, която е част от конструкцията, прикрепяща външния резервоар към совалката. Пяната се ударила в лявото крило на „Колумбия“, издълбавайки прорез на лявото крило, който позволил на атмосферните газове да навлязат в совалката, което довело до загуба на сензорите, довела до разпадането на „Колумбия“ и смъртта на астронавтите в нея.

