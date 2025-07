Нашата галактика може да се намира в "загадъчна гигантска празнина"

З емята и околната галактика "Млечен път" може да се намират в космическа празнина. Това е "загадъчна гигантска дупка", която би могла да ускорява разширяването на Вселената в нашия регион в сравнение с други части на Космоса, предава Newsweek .

Тази хипотеза беше представена от изследователи по време на Националната астрономическа среща на Кралското астрономическо общество (NAM) в Дърам.

Тази идея може да помогне за обяснението на един от най-загадъчните проблеми в съвременната космология, така нареченото "Хъбълово напрежение", или несъответствието между два различни метода за измерване на скоростта, с която Вселената се разширява.

