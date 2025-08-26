Любопитно

Какво са мислили древните хора, когато са откривали вкаменелости?

Находки са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди за гиганти, герои и чудовища

26 август 2025, 12:00
Фосили
Източник: iStock

А ко някога сте виждали череп на мамут, сигурно сте забелязали зейналата носна кухина, разположена отпред и в центъра – като огромна, единствена очна орбита. Без да знаете как е изглеждало животното, когато е било живо, лесно бихте могли да се закълнете, че пред вас стои череп на гигантско еднооко чудовище. Едва ли е изненадващо, че такива вкаменени останки на праисторически слонове някога са били възприемани като доказателство за съществуването на циклопи, пише IFL Science.

Появили се за пръв път в „Одисеята“ на Омир, тези страховити човекоядци далеч не са единствените митични същества, чието вдъхновение може да се крие във фосили. Не веднъж находки, които не са имали очевидно обяснение, са били използвани за потвърждаване на вече съществуващи легенди – огромни кости са били погрешно приписвани на герои и чудовища от пантеона на древните митове.

Първите „колекционери“ на кости

Макар древните гърци и римляни да са имали ненадминато въображение за измисляне на митологични образи, интересът на хората към вкаменелости е много по-древен. Има свидетелства, че дори неандерталците са проявявали любопитство към тези реликви – в пещера в Испания, обитавана от тях преди десетки хиляди години, са открити 15 морски фосила. Изследователите предполагат, че може би децата от племето са ги събирали просто защото са намирали формите за красиви – подобно на съвременните деца, които събират стикери или картинки.

При нашия собствен вид – архаичният Homo sapiens – също има доказателства за подобни практики. В Южна Африка е открит трилобит на обект от среднокаменната епоха, датиран на около 65 000 години. Смята се, че той е бил използван с ритуална или декоративна цел, макар точната му роля да остава неясна.

През бронзовата епоха традицията придобива нов мащаб. В гробница на млада жена в Бедфордшър, Англия, археолози намират стотици фосилизирани морски таралежи. Вероятно са били положени като погребални дарове, което подсказва ритуално или символично значение.

Интерес към праисторическите останки проявяват и римляните. В Северна Испания е открит трилобит, за който се смята, че е служил като амулет. Самият император Август, по думите на историка Светоний, бил запленен от костите на изчезнали животни и събирал подобни находки. Колекцията му е смятана за първия „палеонтологичен музей“ в света. За Август тези вкаменелости били доказателство за съществуването на гиганти и чудовища от далечни времена, макар и трудно да се каже доколко е вярвал в това като мит, а доколко – като наука.

Първите опити за научно обяснение

Докато народните вярвания често придавали на фосилите свръхестествени качества, някои от най-видните мислители на Античността са търсели рационално обяснение. Още през VI в. пр. Хр. философът Ксенофан правилно разтълкувал вкаменени риби и черупки от остров Малта като свидетелство, че там някога е имало море. Херодот пък отбелязва, че морските фосили в Египет показват, че земята някога е била под вода.

„Има достатъчно доказателства, че древните гърци и римляни са разбирали биологичната природа на вкаменелостите – не само на дребните черупки, но и на масивните кости от изчезнали животни“, обяснява историкът Адриен Майор от Станфорд. „Те съзнаваха, че тези същества някога са живели, но са изчезнали след някаква катастрофа.“

Въпреки това, редом с научния поглед, митичните тълкувания оставали широко разпространени.

Епохата на гигантите

В митологията на гърци и римляни изобилстват полубогове и герои със свръхчовешки размери. Под влияние на тези легенди хората лесно свързвали намерени огромни кости с техните митични шампиони. Плиний Стари разказва за скелет, открит на Крит, дълъг 46 лакътя, който приписвали на Орион или на Ото, син на Посейдон. Павзаний пък описва капачка на коляно с размерите на диск, за която се твърдяло, че е на героя Аякс.

Вярата, че преди човечеството е съществувала „ера на гиганти“, се запазва дълго. Едва през XVIII в. ирландският натуралист сър Ханс Слоун доказва, че костите, смятани за останки на колоси, всъщност са били фосили на китове, слонове и други големи бозайници.

От грифони до циклопи

Един от най-трайни митове е този за грифоните – чудовища с тяло на лъв и глава и крила на орел. За тях първи пише гръцкият поет Аристей през VII в. пр. Хр., след като чул легенди от скитските номади. Според тях грифоните пазели златните находища в Централна Азия. С времето образът им се разпространява из гръцкия свят и се появява в изкуството.

Адриен Майор смята, че митът за грифоните е вдъхновен от вкаменелости на динозавъра Протоцератопс – същество с клюн и характерна форма на черепа, което живяло преди 70 милиона години. Тези фосили се срещали по пътищата към златните находища и лесно могли да породят легендата. Други учени обаче са скептични, тъй като извличането на кости от скалите изисква усилия и не е сигурно, че златотърсачите са обръщали внимание на такива останки.

Подобна е и историята с циклопите. В „Одисеята“ Полифем обитава Сицилия – остров, където някога живеели дребни праисторически слонове. Черепите им, с голяма централна кухина (носова, но изглеждаща като око), вероятно са породили представата за еднооки гиганти. Подобни черепи на слонове са намирани и на Крит. А когато до тях са откривани кости на по-дребни животни, древните лесно можели да си представят, че това са жертвите на чудовището.

Мит или обяснение?

Днес не можем да кажем със сигурност дали древните митове са се родили от срещи с вкаменелости, или хората просто са използвали костите като доказателство за вече познати легенди. Но е логично, че ако вярваш в гиганти и се натъкнеш на огромна кост, ще я припишеш именно на тях.

Източник: IFL Science    
Фосили Митове и легенди Древна история Праисторически животни Циклопи Грифони Гиганти Палеонтология Археология
Последвайте ни

По темата

"Пирогов": 4-годишния Мартин, пометен от АТВ в Слънчев бряг, остава в кома

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

Полет от Лондон кацна аварийно на отдалечено летище в Русия

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

12-годишно дете е с разкъсан черен дроб и изваден бъбрек след падане от електрическо колело

"Плаках с глас няколко часа": Григор Димитров проговори за контузията си от "Уимбълдън"

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

ЕС: Да се подпомагат хората с ниски доходи в България

pariteni.bg
Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

Електрическите коли сами са си виновни, че няма интерес към тях

carmarket.bg
<p>Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра</p>
Ексклузивно

Заплати в България: Готвач печели повече от медицинска сестра

Преди 1 ден
<p>25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен</p>
Ексклузивно

25 август: Градът на светлината отново засия: Париж е освободен

Преди 1 ден
<p>„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия</p>
Ексклузивно

„Мамо, не плачи“: Украински журналист е освободен след три години плен в Русия

Преди 1 ден
От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали
Ексклузивно

От 12°до 30° в понеделник: Къде ще вали

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъж към жена си: – Колко време ти трябва да се приготвиш? – Само пет минути! – Това е добре. – ...След като сиизм ия…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите</p>

От хороскопа до Холивуд: Девите сред звездите

Любопитно Преди 22 минути

Умението им да съчетават разум и чувствителност ги прави едни от най-надеждните и ценени приятели и партньори в зодиака

<p>Как &quot;ягодовите войници&quot; на Тайван се подготвят за война с Китай</p>

Актьорска игра и изкуствена кръв: Как "ягодовите войници" на Тайван се подготвят за война с Китай

Свят Преди 30 минути

„Имаме нужда от тези учения. Китай е реална заплаха“

Студентите, блокирали Философския факултет в Нови Сад, бяха изведени от сградата

Студентите, блокирали Философския факултет в Нови Сад, бяха изведени от сградата

Свят Преди 50 минути

В момента пред факултета има няколко студенти и граждани

Прокуратурата разследва незаконни гонки на Околовръстното в София

Прокуратурата разследва незаконни гонки на Околовръстното в София

България Преди 57 минути

Нерегламентираните състезания са породили съмнения за осъществено умишлено престъпление

Водно торнадо е засечено над Черно море

Водно торнадо е засечено над Черно море

България Преди 1 час

За нашия регион водното торнадо не е чак толкова рядко срещано явление

<p>&bdquo;Морска администрация&ldquo; ще следи <strong>атракционите</strong> <strong>с потенциален риск</strong> по нови правила</p>

Караджов: Ще има нови правила, чрез които „Морска администрация“ да следи атракционите с потенциален риск

България Преди 1 час

При парасейлинга в наредбата се регулира само плавателното средство, обясни министърът

<p>Какво накара президента&nbsp;на Южна Корея да се притеснява от Тръмп?</p>

Президентът на Южна Корея: Екипът ми се страхуваше от "момент като този на Зеленски" по време на срещата в Белия дом

Свят Преди 1 час

При разговорите с американския президент Ли не прави компромиси относно отношенията с Китай

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Пророческите думи на Мелания Тръмп: Как първата дама предвиди бъдещето си още през 1999 г.

Любопитно Преди 1 час

Изглежда, че Мелания е имала предчувствие и го е описала подробно

Каролин Дариан

Дъщерята на Жизел Пелико: „Майка ми не е икона, никога няма да ѝ простя“

Свят Преди 1 час

Каролин Дариан, на 46 години, казва, че е огорчена от факта, че майка ѝ не вярва на нейните твърдения, че баща ѝ я е дрогирал и изнасилил

Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани

Русия усвоява нов тип дронове, които не могат да бъдат заглушавани

Свят Преди 1 час

Украинците твърдят, че са застрашени да изгубят състезанието във въоръжаването с дронове спрямо Русия и им е необходима повече помощ

<p>Тази напитка може да провали почивката ви</p>

Експерти разкриват коя е напитката, която може да провали почивката ви

Любопитно Преди 2 часа

От коктейли до фрешове – качеството на водата се различава в отделните страни и може да изложи туристите на риск от заболяване

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

Среднощен екшън в Павликени: Шофьор избяга от полицейска проверка и предизвика катастрофа

България Преди 2 часа

При подаване на светлинен и звуков сигнал водачът не е изпълнил разпореждането и продължил движението си

<p>ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин</p>

ЕС с все по-малко санкционни възможности срещу Путин - залага надежди на Тръмп

Свят Преди 2 часа

Докато Брюксел чака дали Белият дом ще засили вторичните санкции, Украйна нанася удари по ключова енергийна инфраструктура в Русия

.

Жилищните кредити у нас достигнаха 29,6 млрд. лв. – ръст от 27,4% за година

България Преди 2 часа

Така домакинствата все по-осезаемо се превръщат в ключов играч в банковото кредитиране

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Жертва на сексуално насилие призова Мъск да свали изображенията ѝ от X

Свят Преди 2 часа

Илон Мъск заяви, че премахването на материали с насилие над деца е негов „основен приоритет“, когато придоби X

<p>Ето кого ще предложи МС за&nbsp;главен секретар на МВР</p>

МС ще предложи Мирослав Рашков за главен секретар на МВР

България Преди 2 часа

Това съобщи премиерът Росен Желязков

Всичко от днес

От мрежата

Защо кучетата не трябва да ядат сладко

dogsandcats.bg

Каква е разликата между Коли и Шелти?

dogsandcats.bg
1

Над 35 градуса в последните дни на август

sinoptik.bg
1

Заснеха рядък феномен в небето

sinoptik.bg

Какво ще стане с тялото ти, ако ядеш 2 шепи шамфъстък на ден

Edna.bg

Скръбна вест за Райна Кабаиванска – оперната прима загуби своя съпруг

Edna.bg

Лудогорец продаде футболист в шампиона на Мароко, обявиха, че прибират солидна сума

Gong.bg

Предложиха куп играчи на Левски

Gong.bg

Дете е с опасност за живота след падане от електрическо колело във Видинско

Nova.bg

Желязков обяви предложението на МС за главен секретар на МВР

Nova.bg