Любопитно

НАСА започва да строи база на Луната

Промените вече пренареждат договори за милиарди долари

24 март 2026, 20:52
Н АСА се отказва от плановете за разполагане на космическа станция в лунна орбита и ще използва нейните компоненти за изграждането на база на стойност около 20 милиарда щатски долара на повърхността на Луната през следващите седем години, предаде "Ройтерс", позовавайки се на изявление на ръководителя на агенцията Джаред Айзъкман.

Айзъкман, който пое поста през декември, обяви промяната на плановете при откриването на събитие в централата на НАСА във Вашингтон, където очерта редица корекции в лунната програма „Артемис“.

„Не би трябвало да изненадва никого, че спираме „Гейтуей“ в сегашния му вид и се фокусираме върху инфраструктура за устойчиви операции на лунната повърхност“, посочи той.

Станцията "Лунар Гейтуей" трябваше да служи като орбитална платформа и междинна спирка за астронавтите преди кацане на Луната. Пренасочването ѝ към повърхностна база обаче ще бъде сложно.

„Въпреки реалните предизвикателства с хардуера и графика, можем да пренаредим оборудването и ангажиментите към международните партньори“, добави още Айзъкман, цитиран от "Ройтерс".

Промените вече пренареждат договори за милиарди долари по програмата „Артемис“ и засилват напрежението сред компаниите, особено на фона на плановете на Китай за кацане на Луната около 2030 г.

Източник: БТА, Михаил Евлогиев    
НАСА Луна Програма Артемис
Последвайте ни
pariteni.bg
carmarket.bg
Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Любопитно Преди 3 часа

България Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 4 часа

Свят Преди 5 часа

Свят Преди 5 часа

Свят Преди 5 часа

Любопитно Преди 5 часа

Свят Преди 5 часа

България Преди 6 часа

Любопитно Преди 6 часа

България Преди 6 часа

Любопитно Преди 7 часа

Свят Преди 7 часа

Любопитно Преди 7 часа

