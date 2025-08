НАСА планира построяването на ядрен реактор на Луната

А мериканската космическа агенция НАСА планира да построи ядрен реактор на повърхността на Луната, съобщи "Политико", като се позова на вътрешни документи на агенцията, предаде ДПА.

Според информацията космическата агенция възнамерява в рамките на 60 дни да поиска конкретни предложения от промишлеността за 100-киловатов реактор, който трябва да влезе в експлоатация до 2030 г.

Според публикацията изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи се очаква да обяви плановете в близките дни.

Планът идва на фона на засилващата се конкуренция с Китай, който се стреми да стартира първата си мисия с екипаж на Луната по същото време.

Документът на НАСА предупреждава, че първата страна, която разположи работещ реактор, може да "обяви зона на недопускане, което значително ще затрудни САЩ".

Идеята за ядрен реактор на Луната не е нова. Русия предложи концепцията преди години, а НАСА напоследък активизира собствените си изследвания.

