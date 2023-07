"Направих го от сърце": Снуп Дог дари 10 хил. долара на 93-годишна жена

С нуп Дог е най-новата знаменитост, която дари средства за кампанията GoFundMe за възрастна жена, която се бори за семейната си земя.

Представител на рапъра и предприемач потвърди, че той е направил дарение от 10 000 долара на Джоузефин Райт, чийто парцел на остров Хилтън Хед, Южна Каролина, е в центъра на съдебна битка със строителни предприемачи. Земята е собственост на семейството на съпруга на Райт от времето на Гражданската война.

