Наблюдаваме максимума на метеорния поток Лириди в неделя

В сяка година в края на април метеорният поток Лириди слага край на "метеорната суша", характерна за периода от януари до средата на месец април, съобщи сайтът Ъртскай.

Тази година максимумът на метеорния поток Лириди за 2023 г. ще бъде на 23 април около 04 ч. българско време, когато при много добри условия за наблюдения ще могат да се наброят около 18 метеора за час, каза по този повод за БТА физикът Пенчо Маркишки.

The Lyrid meteor shower that started on April 16 will reach its peak in the early hours of April 23.💫 You can watch this shower everyday till 25th April☄️



This shower is created by dust from the tail of comet C/1861 G1 (Thatcher). pic.twitter.com/zGZAG7mHWy