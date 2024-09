Най-зловещото място на Земята: Странната история на ранчото Скинуокър

А ко помолите случаен човек да назове най-страховитите места на Земята - места, които са синоним на необясними явления, подобни на „Досиетата Х“ - "Бермудският триъгълник" и "Зона 51" вероятно ще оглавят списъка. Но въпреки своята печална слава, те нямат нищо общо с ранчото Скинуокър - място, което е толкова странно, че обърква научните експерти и ужасява дори най-циничните зрители.

Огромното ранчо се простира на повече от 2000 декара в северната част на Юта, в района, известен като басейна Уинта. Още от времето на първите испански мисионери целият район е бил осеян със слухове за странни явления. По думите на журналиста Джордж Кнап, това е „място на просто невероятна паранормална дейност. НЛО, снежни човеци, осакатяване на добитък, психически прояви... каквото се сетите, жителите на този район са го виждали.“

Епицентърът на всичко това е ранчото Скинуокър, което за първи път привлича вниманието на обществеността в средата на 90-те години на миналия век, когато семейство Шърман, закупило ранчото през 1994 г., споделя невероятните си истории с медиите.

Чудовищни вълци и светлини в небето

Един ден, малко след като се заселват в мечтаното селско имение, Тери и Гуен Шърман са изненадани от гледката на страховито животно - може би вълк или койот - което се приближава към заграждението им за добитък. Когато то грабнало в челюстите си едно теле, Тери стрелял по него с пистолет, а след това и с пушка. Въпреки че било улучено, съществото не изглеждало наранено и просто се отдалечило в храстите. Отвратителната му миризма, наподобяваща гниеща плът, оставила отвратителен спомен у Шърманови.

През следващите седмици и месеци посетителите на ранчото съобщават, че са виждали неидентифицирани зверове да се движат в гората и да издават ревове. А след това се появили и светлини, които се носели в небето, включително „големи оранжеви кръгове“ и „сини сфери“, които летели наоколо, сякаш направлявани от невидими сили. Най-обезпокоителното е, че животните в ранчото започват да умират по гротескни начини. Някои от кучетата им сякаш били изпепелени през нощта, а кравите били намерени разчленени и „изкормени“ с хирургическа точност, която изключвала нападения от койоти.

Вестникарска статия за ужасяващите преживявания на Шърманови привлича вниманието на необичаен човек - милиардера Робърт Бигълоу. Освен че е твърдоглав бизнесмен, той има страст към космическите пътувания и паранормалните явления и основава Националния институт за открития (NIDS), който на практика е неговият личен екип по „Досиетата Х“. Очарован от историята на региона, Бигълоу купува ранчото.

„Ранчото предостави уникална възможност за изучаване на богат гоблен от странни неща. Сякаш някой беше поръчал пица „Странности“ с всичко“, разказва журналистът Джордж Кнап, който посещава ранчото, когато Бигълоу и NIDS се настаняват там.

Екипът инсталира оборудване за наблюдение, наблюдателни пунктове и денонощно наблюдение. Дейността предизвиква теории на конспирацията сред наблюдателите на НЛО, което кара Бигълоу да даде интервю, в което отрича да е бил в сговор с ЦРУ или да е имал предишен контакт с извънземни в Юта.

Това, което прави историята на ранчото Скинуокър толкова забележителна, е, че любопитните явления продължават дори когато са подложени на интензивен контрол от страна на NIDS. Изследователите стават свидетели на същите необясними светлини, за които са съобщили Шърманови, но оборудването им мистериозно се поврежда в критични моменти. Имало е дори случаи на физическо осакатяване на електронно оборудване и изтръгване на кабели. Един от консултантите на NIDS, пенсионираният офицер от армейското разузнаване Джон Александър, по-късно заяви в интервю, че в ранчото е действал „предкогнитивен разумен интелект“, който по някакъв начин е предвиждал какво ще направи екипът на NIDS след това и съответно е повреждал оборудването им.

Какво се случва в действителност?

Самият брой инциденти около ранчото Скинуокър, броят на различните очевидци и общата репутация на тази част от североизточната част на Юта накараха мнозина да приемат случая по-сериозно, отколкото други горещи точки на НЛО. Трябва да се има предвид и връзката с индианския фолклор.

Самото име - „Ранчото на скинарите“ - намеква за една от най-страшните същности в културата и историята на навахо: скинарите се смятат за злонамерени вещици, които са овладели способността да се превръщат в различни същества. Грамадният, подобен на вълк звяр, с който се сблъскали Шърманови (който изглежда приличал на голям, отдавна изчезнал страшен вълк, който някога е бродил из Северна Америка), както и други същества, видени от наблюдателите на НИДС, са свързани с легендите за скинари в региона.

Интересен факт е, че съществува отдавнашна местна легенда, която свързва присъствието на скинари с враждебните отношения между два индиански народа - навахо и юти. По думите на историчката Сондра Джоунс, автор на книгата Being and Becoming Ute (Да бъдеш и да станеш Уте): „Навахо са били по-агресивни хора, те са вземали роби, имали са роби от племето Уте“. А според местната легенда териториален спор накарал навахо да прокълнат земята и да пуснат там скинари.

Историческата основа на тези легенди е неясна. В разговор с репортер на Vice, който проучва слуховете, Бетси Чапуз, директор по културните права и защита на племето Уте, признава, че различни устни предания може да са се развивали през поколенията, но подчертава, че лично тя никога не е чувала за проклятие на земята от племето навахо.

Като оставим настрана обясненията, свързани с преданията на коренното население, се появиха спекулации за възможна дейност на извънземни и тайни правителствени експерименти. Сега, след като ранчото е преминало в ръцете на нов собственик, популярната поредица „Sky History“ „Проклятието на ранчото Скинуокър ще се впусне в мистериите на региона. Екип от експерти ще използва научни методи, включително термография с дрон и лазерна технология, за да изследва цялото ранчо в безпрецедентни детайли. Възможно ли е най-накрая да бъде намерен някакъв отговор?

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase