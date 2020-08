Най-великото откритие в историята на човечеството

В историята на човечеството има няколко повратни момента, оказали огромно влияние върху развитието на нашата цивилизация. Сред тях са открития и нововъведения като електричеството, антибиотиците, двигателите с външно и вътрешно горене, а и интернет, който през последните години напълно промени начина ни на живот.

Колкото и важни да са, всички те бледнеят пред едно друго събитие, позволило на хората да се превърнат в доминиращ вид на планетата. Става въпрос за откриването на огъня. Какво всъщност знаем за този епохален момент?

„Това е сложен въпрос“, отбелязва палеоантропологът Иън Татършал от музея по естествена история в Ню Йорк. „Истината е, че не знаем със сигурност и просто предполагаме. Причината е, че е много трудно да бъдат открити категорични доказателства за използването на огън“, добавя той. Археологическите изследвания показват, че преди около 400 000 години огънят започнал да се използва масово в някои райони на Европа, Близкия изток, Африка и Азия. Но това не означава, че той е бил открит тогава, отбелязват експертите.

#100greatestinnovations 1. 'Fire' 400,000 BCE – The controlled use of fire was pioneered in the early Stone Ages, with some of the earliest evidence dating back to 400,000 BCE. https://t.co/a8HW9ln4Ze pic.twitter.com/yPF5grYymg