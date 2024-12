Най-краткият ден идва! Кога е зимното слънцестоене

О мръзнало ви е да се стъмва в 16:00 ч.? Е, след събота дните ще започнат да стават малко по-дълги.

Първият ден от уикенда - 21 декември - отбелязва зимното слънцестоене, което носи със себе си най-краткия ден и най-дългата нощ в годината.

От неделя, 22 декември, дните в Северното полукълбо ще започнат да стават малко по-дълги - всеки ден до края на юни.

В началото увеличението на дневната светлина ще бъде незначително, само с няколко секунди на ден, но постепенно ще нараства, докато през март дневната светлина се увеличи с три минути всеки ден, според уебсайта за прогнози за времето Almanac.

Точното количество на увеличената яркост зависи от това, в коя част на света се намирате.

Какво представлява зимното слънцестоене?

Известно още като Юл, слънцестоенето е празник на светлината и символичното възраждане на слънцето.

От научна гледна точка това е времето от годината, когато Земята е с най-крайния си наклон към или от Слънцето.

Наклонът означава, че Северното и Южното полукълбо получават много различно количество слънчева светлина, а дните и нощите са най-неравномерни.

По време на зимното слънцестоене в Северното полукълбо горната половина на Земята е отклонена от Слънцето, което води до най-краткия ден и най-дългата нощ в годината.

В същото време по време на лятното слънцестоене Северното полукълбо е обърнато към слънцето, което води до най-дългия ден и най-късата нощ в годината. Това слънцестоене се пада между 20 и 22 юни.

Датите на равноденствието и слънцестоенето обаче не са фиксирани поради елиптичната орбита на Земята около Слънцето.

