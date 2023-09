Най-издирваният мафиотски бос: Кой беше Матео Месина Денаро

М есина Денаро се укрива в продължение на 30 години. През януари той бе арестуван. Сега почина в затвора, пише Deutsche Welle .

Почина най-големият италиански мафиотски бос

Защо мафиотският бос бе толкова опасен и какво се знае за извършените от него престъпления?

Най-издирваният мафиотски бос в Италия Матео Месина Денаро бе арестуван в Сицилия след 30 години укриване. Той бе задържан в частна клиника в столицата на Сицилия Палермо. "Това е голяма победа за държавата", каза тогава министър-председателката на Италия Джорджа Мелони. Осем месеца по-късно Денаро почина в затвора, съобщи "Ройтерс", като се позова на италианската информационна агенция ANSA.

61-годишният Денаро е страдал от рак на дебелото черво. През последните седмици здравословното му състояние се е влошило и той е бил преместен в болница. Отказал е агресивно медицинско лечение, съобщава ANSA. Медиците са спрели да го хранят, след като е изпаднал в необратима кома.

30 години след ареста на Риина

Месина Денаро бе осъден задочно на доживотен затвор за множество убийства. От 1993 той бе в списъка на най-издирваните лица, а според списание "Форбс” е сред десетте най-издирвани престъпници в света. След смъртта на Бернардо Провенцано през 2016 и на Салваторе (познат още като Тото) Риина през 2017 Месина Денаро е смятан за неоспоримия "бос на всички босове" в италианската мафия.

Арестът на Матео Месина Денаро е извършен точно 30 години след ареста на Тото Риина, който е заловен на 15 януари 1993, също в Палермо.

Според източници на италианския вестник "Ла Република" от клиниката "Мадалена", в която бе заловен мафиотът през януари, Месина Денаро се е опитал да избяга, но е бил спрян в един бар.

