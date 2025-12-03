Институциите на ЕС постигнаха предварително споразумение за прекратяване на вноса на руски газ

С ъветът на ЕС и Европейският парламент съобщиха, че тази нощ са постигнали предварително одобрение по предложението на Европейската комисия за постепенно прекратяване на вноса на руски газ през следващите месеци. Предстои решението да бъде допълнително утвърдено от евродепутатите и държавите в ЕС, за да може вносът на руски втечнен газ да бъде прекратен от края на следващата година, а на газ, внасян през тръбопроводи - от 2027 година.

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

Промяната ще въведе задължителна забрана за вноса шест месеца след влизането на решението в сила. За съществуващите договори ще има преходен срок - за сключените до 17 юни тази година краткосрочни споразумения вносът ще може да продължи най-късно до юни догодина; за дългосрочните договори за втечнен газ ограниченията ще се прилагат от 1 януари 2027 г., а договорите за доставки по газопровод се прекратяват най-късно до 1 ноември 2027 година. Сключването на допълнителни споразумения по действащите договори ще се допуска в изключителни случаи и за ограничени обеми на доставките.

Какви ще са последствията, когато ЕС спре вноса на руски газ

Въвежда се режим на едномесечно предварително одобрение за вноса на руски газ и петдневен срок за вноса от други държави извън ЕС. Предвижда се ЕК да поддържа списък с държави извън ЕС, за които сроковете ще бъдат по-кратки.

Държавите от ЕС ще трябва да изготвят планове за разнообразяване на газовите доставки и да ги съгласуват с комисията. Такива планове ще бъдат подготвени и в светлината на предстоящото спиране на доставките на руски петрол.

ЕС затяга хватката около руския газ

Новото законодателство предвижда глоби за нарушителите на тези ограничения, както и възможност действието на тези правила да бъде временно спряно при внезапна заплаха за доставките.

След началото на руското военно нападение срещу Украйна държавите от ЕС се споразумяха през март 2022 г. да премахнат постепенно зависимостта от руските изкопаеми горива възможно най-скоро. Вносът на газ и петрол от Русия в ЕС е намалял значително през последните години, се отбелязва в съобщение на Съвета на ЕС. Въпреки че вносът на петрол е спаднал под 3% през 2025 г. благодарение на въведените санкции, руският газ все още представлява приблизително 13% от вноса на ЕС през 2025 г., на стойност над 15 милиарда евро годишно, се допълва в съобщението.