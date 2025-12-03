Свят

Институциите на ЕС постигнаха предварително споразумение за прекратяване на вноса на руски газ

Промяната ще въведе задължителна забрана за вноса шест месеца след влизането на решението в сила

3 декември 2025, 09:30
Институциите на ЕС постигнаха предварително споразумение за прекратяване на вноса на руски газ
Източник: БТА

С ъветът на ЕС и Европейският парламент съобщиха, че тази нощ са постигнали предварително одобрение по предложението на Европейската комисия за постепенно прекратяване на вноса на руски газ през  следващите месеци. Предстои решението да бъде допълнително утвърдено от евродепутатите и държавите в ЕС, за да може вносът на руски втечнен газ да бъде прекратен от края на следващата година, а на газ, внасян през тръбопроводи - от 2027 година.

ЕС прекратява напълно вноса на руски газ до края на 2027 г.

Промяната ще въведе задължителна забрана за вноса шест месеца след влизането на решението в сила. За съществуващите договори ще има преходен срок - за сключените до 17 юни тази година краткосрочни споразумения вносът ще може да продължи най-късно до юни догодина; за дългосрочните договори за втечнен газ ограниченията ще се прилагат от 1 януари 2027 г., а договорите за доставки по газопровод се прекратяват най-късно до 1 ноември 2027 година. Сключването на допълнителни споразумения по действащите договори ще се допуска в изключителни случаи и за ограничени обеми на доставките.

Какви ще са последствията, когато ЕС спре вноса на руски газ

Въвежда се режим на едномесечно предварително одобрение за вноса на руски газ и петдневен срок за вноса от други държави извън ЕС. Предвижда се ЕК да поддържа списък с държави извън ЕС, за които сроковете ще бъдат по-кратки.

Държавите от ЕС ще трябва да изготвят планове за разнообразяване на газовите доставки и да ги съгласуват с комисията. Такива планове ще бъдат подготвени и в светлината на предстоящото спиране на доставките на руски петрол.

ЕС затяга хватката около руския газ

Новото законодателство предвижда глоби за нарушителите на тези ограничения, както и възможност действието на тези правила да бъде временно спряно при внезапна заплаха за доставките. 

След началото на руското военно нападение срещу Украйна държавите от ЕС се споразумяха през март 2022 г. да премахнат постепенно зависимостта от руските изкопаеми горива възможно най-скоро. Вносът на газ и петрол от Русия в ЕС е намалял значително през последните години, се отбелязва в съобщение на Съвета на ЕС. Въпреки че вносът на петрол е спаднал под 3% през 2025 г. благодарение на въведените санкции, руският газ все още представлява приблизително 13% от вноса на ЕС през 2025 г., на стойност над 15 милиарда евро годишно, се допълва в съобщението.

Източник: БТА/Кореспондент в Брюксел - Николай Желязков    
ЕС руски газ внос
Последвайте ни
Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Борисов: Категорично правителството няма да подава оставка

Вижте Доналд Тръмп в неравна битка със съня по време на заседание на кабинета

Вижте Доналд Тръмп в неравна битка със съня по време на заседание на кабинета

Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

Скандал за 1 млн. евро разтърси ЕК: В какво са обвинени Федерика Могерини и Стефано Санино

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

След 5-часов разговор: Путин изпрати на Тръмп важни сигнали, критикува действията на Европа

Предлагат промени за колективните трудови договори в Кодекса на труда

Предлагат промени за колективните трудови договори в Кодекса на труда

pariteni.bg
ЕС кляка пред авто индустрията

ЕС кляка пред авто индустрията

carmarket.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 4 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 4 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 4 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 4 дни

Виц на деня

Да се прозявам със затворена уста-това е едно от малкото неща, които научих в университета.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Въоръжен мъж отвлече самолет</p>

Въоръжен мъж отвлече самолет в Южен Судан

Свят Преди 19 минути

Заподозреният е арестуван няколко часа по-късно, след като самолетът каца в северен град, за да зареди с гориво

Украински дрон запали нефтохранилище в Тамбовска област

Украински дрон запали нефтохранилище в Тамбовска област

Свят Преди 30 минути

Aтаките с дронове на Украйна срещу руската петролна и енергийна инфраструктура се превърнаха в устойчив елемент от войната

Заподозреният за стрелбата във Вашингтон не се призна за виновен

Заподозреният за стрелбата във Вашингтон не се призна за виновен

Свят Преди 1 час

Съдията постанови 29-годишният Рахманула Лаканвал да бъде задържан под стража без право на освобождаване под гаранция

<p>Тенисистката&nbsp;Серина Уилямс: Това е лудост</p>

Тенисистката Серина Уилямс опроверга информациите, че планира да поднови спортната си кариера

Свят Преди 1 час

Тя има и три олимпийски златни медала на двойки и един на сингъл

<p>&bdquo;Не ги искаме в нашата страна&ldquo;</p>

„Не ги искаме в нашата страна“: САЩ спряха разглеждането на всички имиграционни документи на хора от 19 страни

Свят Преди 1 час

Списъкът на държавите включва Афганистан и Сомалия

Снимката е илюстративна

Страните членки на ЕС постигнаха съгласие по нов законопроект за засилване на борбата с корупцията

Свят Преди 2 часа

Новият законопроект съдържа и мерки за предотвратяване на корупцията, както и правила за по-ефективни разследвания и съдебни процеси

Украйна арестува британец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Украйна арестува британец, заподозрян в шпионаж в полза на Русия

Свят Преди 2 часа

Грозят го от до 12 години лишаване от свобода и конфискация на имуществото

54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

54 двойки се ожениха на масова сватба в ивицата Газа

Свят Преди 2 часа

Сватбите са важна част от палестинската култура, но по време на войната почти бяха спрели

Парламентът гласува оттеглянето на проекта за Бюджет 2026

Парламентът гласува оттеглянето на проекта за Бюджет 2026

България Преди 3 часа

Заедно с държавния бюджет ще бъдат изтеглени и разчетите за ДОО и на НЗОК за следващата година

<p>Ужас в какаовите плантации: Деца са продавани от трафиканти за $34</p>

Цената на евтината сладост - детският труд все още е в основата на шоколадовата индустрия

Свят Преди 3 часа

Докато индустрията не плаща справедлива цена и правителствата не наложат реална отчетност, всяко блокче шоколад остава неизплатен морален дълг

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

Значителни валежи идват: Югозападна България първа под дъжда

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Стратегически ход изпрати Траян на елиминации в „Игри на волята”

Стратегически ход изпрати Траян на елиминации в „Игри на волята”

Любопитно Преди 10 часа

Той ще се изправи срещу стратезите Алекс и Радостина

Какво си казаха Путин и пратениците на Тръмп в Кремъл

Какво си казаха Путин и пратениците на Тръмп в Кремъл

Свят Преди 10 часа

"Много се радвам да ви видя", каза Путин

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Коледната елха на София грейна с над 20 000 светлини

Любопитно Преди 11 часа

До елхата е разположена пощенска кутия за писма до Дядо Коледа

Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори

Борисов: Или застанете с ГЕРБ, или избори

България Преди 11 часа

Борисов: Спирам да се съобразявам и мълчаливо да приемам всякакви безумни искания

Протести в няколко български града тази вечер

Протести в няколко български града тази вечер

България Преди 11 часа

Замеряха с предмети централата на ГЕРБ в Габрово

Всичко от днес

От мрежата

10 породи кучета, които се чувстват най-добре, когато навън е студено

dogsandcats.bg

Как да изненадате котешкия стопанин с перфектния подарък за Коледа?

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Edna жена, за която годините са просто цифра - Джулиан Мур на 65!

Edna.bg

Изненада! Майли Сайръс отново каза "ДА", кой е щастливецът (СНИМКИ)

Edna.bg

Гуардиола: Толкова съм стар, а играчите не ме уважават!

Gong.bg

Химията на Ман Юнайтед: Мбемо и Диало пред DIEMA SPORT

Gong.bg

Борисов: Протестът свърши изключително добра работа за нас. Кабинетът не бива да подава оставка

Nova.bg

Да ходиш по вода: Историята на човека, овладял спорта, който превърна локвите и фонтаните в арена

Nova.bg