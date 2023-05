Продадоха най-старата и най-пълна еврейска Библи за над 38 млн. долара на търг

Н ай-старата най-пълна еврейска Библия е купена в Сотбис в Ню Йорк за 38,1 млн. долара (30,6 млн. паунда), превръщайки се в най-ценния ръкопис, продаван на търг.

Смята се, че Кодексът "Сасун" е написан преди около 1100 години.

Той е най-ранният оцелял пример за единичен ръкопис, съдържащ всичките 24 книги на еврейската Библия с пунктуация, гласни и ударения.

The world's oldest and most complete Hebrew Bible, known as the Codex Sassoon, sold for $38.1 million, according to Sotheby's. The Codex Sassoon is named after the previous owner David Solomon Sassoon, who acquired the Bible in 1929. https://t.co/RCJtM8dxaE pic.twitter.com/oBos20dcGP