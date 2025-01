Наградите "Златен глобус": Холивудските звезди блестят на червения килим

Ц еремонията за връчване на филмовите награди "Златен глобус" към този момент се очертава като своеобразна надпревара между "Емилия Перес" и "Бруталистът", които вече спечелиха съответно четири и три отличия, предаде Франс прес. Засега няма изявен фаворит, както и бе прогнозирала агенция Асошиейтед прес.

82-рата церемония по връчване на едни от най-престижните награди в света на киното се състои в хотел "Бевърли Хилтън" в град Бевърли Хилс, щата Калифорния. До средата на събитието никой филм не бе взел явно надмощие, като има различни победители в отделните категории, обобщава Франс прес.

Засега френският мюзикъл "Емилия Перес", който има най-много номинации - 10, грабна четири отличия, включително за най-добър чуждоезичен филм - награда, която режисьорът Жак Одиар посвети "на всички, които днес се чувстват обезпокоени".

'Emilia Perez,' 'The Brutalist' win at diverse Golden Globes.



