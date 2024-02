Наградите "Оскар" ще имат нова категория от 2026 г.

Н аградите "Оскар" ще имат нова категория от 2026 г., съобщи АФП, позовавайки се на организаторите на церемонията. Новото отличие ще се връчва за най-добър кастинг режисьор.

През 2001 г. беше създадена категория за най-добър анимационен филм.

Academy Awards To Introduce New Oscar Category For Best Casting In 2026 #entertainmentnews https://t.co/YT2M9RxZxX

Кастинг режисьорите играят ключова роля в продукциите и затова сме горди да добавим тази категория, се казва в общо изявление на изпълнителния директор на американската Академия за кинематографично изкуство и наука Бил Креймър и Джанет Янг, президент на академията.

Академията иска да отдаде почит на дългогодишната работа на кастинг режисьорите в Холивуд.

#FPEntertainment- Academy of Motion Picture Arts and Sciences announce new category for the #Oscars- Best Casting@TheAcademyhttps://t.co/whRHLsbUUf