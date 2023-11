Ето кой ще бъде водещ на церемонията за наградите "Оскар"

К омикът Джими Кимъл ще бъде водещ на церемонията за наградите "Оскар" за четвърти път, съобщиха световните осведомителни агенции, позовавайки се на Американската академия за кинематографично изкуство и наука.

"Винаги съм мечтал да водя "Оскар"-ите точно четири пъти", казва Кимъл в изявлението на Академията.

"Джими се утвърди като един от най-великите водещи на церемонията за всички времена благодарение на перфектното съчетание на хуманност и хумор", обясняват изпълнителните продуценти на церемонията Радж Капур и Кейти Мълън.

Церемонията за наградите "Оскар" - 96-а по ред, е насрочена за 10 март 2024 г. Кимъл беше начело и на 95-ата церемония в театър "Долби" миналия март. Той заложи на традиционно шоу, насочено към връщането на зрителите в киносалоните след пандемията от COVID-19. Така публиката се увеличи с 12 процента, а комикът спечели номинация за награда "Еми".

