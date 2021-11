Наградите БРИТ стават полово неутрални

В одещите британски музикални награди БРИТ стават полово неутрални от следващата година, съобщиха

организаторите, цитирани от Ройтерс и Асошиейтед прес.

Изпълнителите ще се конкурират в категории като артист на годината и международен артист на годината на церемонията, която е насрочена за 8 февруари 2022 г.

"Важно е наградите БРИТ да продължават да се развиват и да целят да бъдат възможно най-приобщаващи", се посочва визявление на новият председател на наградите и съпрезидент на "Полидор рекърдс" Том Марч.

Наградите БРИТ последваха примера на много други награди и организации, които се отказаха от половите класификации.

New for #BRITs 2022: Artist of the Year and International Artist of the Year - celebrating artists solely for their music, The BRITs have committed to making the show more inclusive (1/2) pic.twitter.com/Y5UfvfZiQi