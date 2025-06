На тази дата преди 426 години: Покръстен е Диего Веласкес – геният на испанския Златен век

Н а 6 юни 1599 г. в Севиля, Испания е покръстен Диего Родригес де Силва и Веласкес – един от най-значимите художници на испанския Златен век и майстор на бароковия реализъм. Считан за един от най-великите художници в историята на западното изкуство, Веласкес оставя след себе си наследство, което продължава да вдъхновява поколения творци. В продължение на десетилетия той е придворен живописец на крал Филип IV и създава едни от най-влиятелните портрети в историята на западното изкуство.

Ранните години на Диего Веласкес

Диего Родригес де Силва и Веласкес е роден в семейство от средна класа. Още като дете показва изключителен талант към рисуването и на 11-годишна възраст започва уроци при известния севилски художник Франсиско Пачеко, който не само го обучава, но и му дава основи по теория на изкуството и дори по литература.

През 1617 г., когато е около 18-годишен, Веласкес получава разрешение от своя учител да се установи като независим художник. Скоро след това започва да създава свои първи творби, сред които са религиозни сцени и портрети. Тези ранни произведения са с влияние от италианския и фламандския реализъм и барок.

През 1622 г. Веласкес заминава за Мадрид, където се запознава с двора на Филип IV и получава покана да стане придворен художник – това е началото на неговата блестяща кариера. По това време той също развива познанства с други художници и интелектуалци.

Първите му години на работа в двора са белязани от изработката на портрети на аристократи и важни фигури, както и от експерименти с композицията и светлината, които по-късно ще станат негов отличителен почерк.

Autorretrato (Self-portrait), by Spanish painter Diego Velázquez, c. 1650.

Последните години на Веласкес

През 1649 г. Веласкес предприема второ пътуване до Италия, което се оказва решаващо за развитието на стила му. Той посещава Рим, Венеция и Неапол, където вижда творби на италиански майстори като Караваджо и Тициан. Това пътуване му дава възможност да натрупа колекция от картини за испанския крал и да изостри своя усет към светлината и композицията.

След завръщането си в Испания през 1651 г., Веласкес е напълно утвърден като главен придворен художник на Филип IV.

През 1658 г. Веласкес е удостоен с рицарско звание в Ордена на Сантяго – признание за неговия принос към изкуството и кралския двор. Вписването му в ордена изисква представяне на доказателства за благороднически произход, поради което се предполага, че Веласкес е фалшифицирал част от родословието си, за да покрие това изискване.

Badge of the Order of Santiago, made of gold, emeralds, and diamonds. Spain, 1670-1679

През последното десетилетие от живота си Веласкес създава някои от най-забележителните си произведения — сред тях картината „Менините“ (Las Meninas, 1656), която се смята за връхна точка в творчеството му и е един от най-изследваните и анализирани шедьоври в историята на изкуството. Тази картина демонстрира сложна игра на перспектива, светлина и взаимодействие между наблюдател, обект и художник.

В този период Веласкес рисува и поредица от портрети на инфантата Маргарита Тереза и други членове на кралското семейство, които съчетават реализъм с изящество и дълбочина.

Смъртта на Веласкес

През 1660 г. Веласкес придружава крал Филип IV и инфанта Маргарита Тереза до границата с Франция, където тя се жени за френския крал Луи XIV. По време на това пътуване той отговаря и за организирането на художествените декорации по повод сватбата — доказателство за неговото доверие и важна роля в кралския двор.

След завръщането си в Мадрид Веласкес се разболява. На 6 август 1660 г. той умира на 61 години. Погребан е в манастира „Сан Хуан Баутиста“ в Мадрид, който по-късно е разрушен по време на Наполеоновите войни, и мястото на гроба му е загубено.

Imponente y fascinante. La Iglesia de San Juan Bautista en 📍 Moarves de Ojeda es un tesoro del románico palentino.

Шедьоври и художествен принос

Веласкес оставя след себе си над 120 живописни творби, като много от тях се съхраняват днес в музея „Прадо“ в Мадрид. Ето някои от най-известните му произведения:

„Менини“ (Las Meninas, 1656) – едно от най-загадъчните и влиятелни произведения в историята на изкуството. Картината представя инфанта Маргарита в обкръжението на нейните придворни дами, докато Веласкес сам се изобразява като участник в сцената. Композицията е изключително иновативна за времето си с начина, по който използва перспектива, огледални отражения и погледа на зрителя (Museo del Prado).

Felipe VI ha protagonizado la celebración de los mil directos del canal del Museo del Prado en Instagram con un vídeo en el que ha comentado una de los obras más emblemáticas, «Las Meninas» de Velázquez, que para el monarca es «mucho más que un cuadro»



https://t.co/LGHxq2a3zC — La Voz de Galicia (@lavozdegalicia) June 3, 2025

„Папа Инокентий X“ (Pope Innocent X, 1650) – смятан за един от най-добрите психологически портрети в историята. Папата е изобразен в напрегната, почти подозрителна поза, с пронизващ поглед, който разкрива вътрешното напрежение зад тържествената фасада. Франсис Бейкън създава редица интерпретации на тази картина в XX век.

Velazquez's late, great portrait of Pope Innocent X, painted when the artist was in Rome ca. 1650.

„Портрет на инфанта Маргарита Тереза в синьо“ (Infanta Margarita Teresa in a Blue Dress, 1659) – част от серия от портрети на дъщерята на Филип IV, предназначени за двора в Австрия. Тези образи разкриват финес в детайла и дълбока психологическа чувствителност към детето като кралска, но и човешка фигура.

Diego Velázquez #Botd, in 1599. Portrait of the eight-year-old Infanta Margarita Teresa in a Blue Dress (1659)

„Триумфът На Бакхус“ (The Triumph of Bacchus,1628) – ранна митологична сцена, в която бог Бакхус коронясва селянин, заобиколен от пияни мъже. Това е една от първите демонстрации на типичния за Веласкес реализъм, съчетан с алегорична тематика.

Diego Velázquez - The Triumph of Bacchus

„Предачките“ (La fábula de Aracne, 1657) – картина, която съчетава битова сцена с митологичен разказ за състезанието между Арахна и богинята Атина. Смята се за художествен коментар върху самото изкуство, творчеството и техния божествен произход.

La fábula de Aracne (1657), Diego Velázquez (1599-1660).

Наследството на Веласкес

Веласкес е известен със своята способност да улавя човешката същност и достойнство в портретите си, независимо дали изобразява кралски особи или обикновени хора. Неговото влияние се простира далеч отвъд границите на Испания, вдъхновявайки художници като Пабло Пикасо, Салвадор Дали и Едуар Мане, който го нарича „художникът на художниците“ .

Днес, 426 години след кръщението му, творчеството на Веласкес продължава да бъде обект на възхищение и изучаване, напомняйки ни за вечната сила на изкуството да отразява човешката природа и история.