На кои острови почиват богатите и известните

Заобиколен единствено от тюркоазена лагуна, остров Кихава и неговите бели пясъци се издигат над океана като мираж. Знае се, че през вековете арабските търговци по пътя към Далечния Изток обичали да се подслоняват на острова, тучен рай, благословен с кокосови орехи, папая и манго. Малдивите са богати на биоразнообразие. Остров Кихава е в малдивския атол Баа - биосферен резерват на @unesco , с уникална морска флора и фауна. Защо богатите избират това кътче - гледайте новия епизод на @no_luggage_travel_series , тази неделя, 13 ч. по Диема. Photo credit: Без Багаж. . . #travel #instatravel #trip #maldives #beautiful #nature #instanature #travelphotography

