"Човек под наем": Мъжът, който не прави нищо, но печели 100 000 долара годишно

"Извинете ме", започва директното съобщение в X, "Може би ще правя секс днес, така че бихте ли ми изпратили съобщение в 12 ч., за да ми кажете да си изрежа ноктите?" Въпросът не беше насочен към приятел, а към Шоджи Моримото, тридесет и няколко годишен мъж, живеещ в Токио, който от 2018 г. се предлага "под наем".

Услугите му включват да се навърта около клиентите - да ги наблюдава, да се храни с тях и най-вече да ги слуша, вместо да им говори.

(Видеото е архивно: Световен ден на мързела )

Това работа ли е? Той нарича себе си Човек под наем, който не прави нищо. Новинарските издания в Япония и извън нея побързаха да го профилират. Историята му вдъхнови манга и телевизионен сериал.

There’s a man in Japan that makes $100K per year doing “nothing”. Shoji Morimoto from Tokyo gets hired from people on Twitter to hangout and do nothing together pic.twitter.com/mlZx5ZO1H0