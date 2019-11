Мъж случайно засне сцена от "Жокера" под прозореца си (ВИДЕО)

Н юйоркчанин случайно заснел от прозореца си танца на Хоакин Финикс в ролята на Жокера. За кратко време видеото събрало три милиона гледания, съобщи РИА Новости.

В мрежата се появи видео, в което актьорът Хоакин Финикс се подготвя за сцената и започва да изпълнява известния танц на стълбите по време на снимките на "Жокера".

Много потребители смятат, че нюйоркчанинът, който е успял да го заснеме, е бил страхотен късметлия.

This person saw the filming of the Joker stairs scene 🤯 (via AZAR0V/Reddit) pic.twitter.com/o0DPUUyEGz