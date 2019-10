2019-та: Годината, в която комиксите окончателно превзеха киното

П реди около седмица на доста места излезе новината, че легендарният режисьор Мартин Скорсезе е заявил, че не може да определи филмите на Marvel Studios като „кино“ и че най-точната дефиниция, която може може да им даде, е „атракции в лунапарк“. Като всяко такова изказване, и това на Скорсезе доведе до множество полемики в публичното пространство, но, честно казано, те са напразни.

Всеки е свободен да има своето мнение относно филмите на Marvel. Очевидно е, че доста хора ги харесват предвид рекордните финансови постъпления за много от тях; също толкова очевидно е, че мнозина имат и принципни проблеми с честотата на излизането им и сходното им съдържание. Актрисата Дженифър Анистън също изказа мнение в сряда, че студиото трябва да спре да продуцира толкова много съдържание всяка година.

Човек като Мартин Скорсезе по всяка вероятност е напълно наясно с това какъв ефект имат думите му в публичното пространство, но редица други критици на Marvel, сред които бих дръзнал да причисля и Дженифър Анистън, навярно не осъзнават, че думите им само допринасят към това, което те възприемат като проблем.

Всеки коментар относно огромната филмова поредица на студиото само валидира статута ѝ на определящия културен феномен на нашето време.

Нима никой не помни, че реакциите спрямо оригиналната трилогия „Междузвездни войни“ не са били по-различни? Нима всички са забравили за това колко пъти тези филми са били отричани от големите имена в седмото изкуство, включително от участници в собствената им направа, като сър Алек Гинес? И нима някой би се осмелил да оспори статута им в световната културна история днес?

Изказването на Скорсезе относно Marvel е напълно типично за човек с опит, колкото неговия, и с пълноценно изживян живот в киното. Малко артистично високомерие, много старческа носталгия по отминалите времена и щипка реални аргументи – така се появяват изявления като неговото. Не мога да съм сигурен, че някой е оприличил оригиналните филми от „Междузвездни войни“ именно на „атракции в лунапарк“, но коментари в този дух и смисъл се правят от десетилетия.

Това не променя факта, че в очите на мнозина – в това число и на мен самия – Скорсезе е най-великият филмов режисьор в историята. На практика почти няма друг творец, който да се похвали с толкова категорични художествени успехи в толкова разнопосочни жанрове на седмото изкуство. Точно заради изключителния му статут, самият факт, че е коментирал филмите на Marvel Studios, е най-тежкото доказателство за това, че

през 2019 година комиксите окончателно превзеха киното.

Първата половина на годината – особено предвид провала на осмия сезон на „Игра на тронове“, който бе единственото нещо, способно да засенчи „Отмъстителите: Краят“ – безспорно принадлежеше на Marvel Studios. Световната попкултура бе доминирана от дискусии относно „Капитан Марвел“ и разбиранията за феминизъм в супергеройския филмов жанр, а след това – и от вече споменатия мегахит.

След няколко месеца, прекарани в киносалоните, „Отмъстителите: Краят“ детронира „Аватар“ като най-печеливш филм за всички времена със смазващи приходи от 2 милиарда и 796 милиона долара. Повсеместният, нечуван интерес по цял свят бе плод не на техническо нововъведение, както в случая с „Аватар“ през 2009 година, а на продължителната емоционална инвестиция от страна на зрителите в хода на 21-те предходни филма в поредицата на Marvel, които кулминираха в „Краят“.

"Краят" на един десетилетен рекорд

Най-категорично погрешната част от изказването на Мартин Скорсезе относно тези ленти е именно това, че според него те не изпълнявали изконната функция на киното да свързват хората емоционално, духовно и социално. В продължение на едно десетилетие Marvel Studios изкова най-силната емоционална връзка между група от фикционални персонажи и аудитория от стотици милиони зрители по цял свят, независимо от техния пол, възраст, етнос или религия, постигана в седмото изкуство от поне 15 години насам, тоест, от трилогията „Властелинът на пръстените“ насам.

И през 2019-та всички тези емоции достигнаха своята кулминация из цялата планета – под формата на милиардите долари за Marvel, в очите на циниците, и под формата на възторжените реакции и пролятите сълзи по киносалоните при тази сцена:

Но комиксовият жанр в киното не се ограничи с исторически комерсиален успех тази година. Ако рекордите на Marvel Studios не бяха достатъчни, „Жокера“ на Warner Bros. и DC Comics центрира върху себе си вниманието на всички филмови критици по света с полемичните си социални теми и психологически мотивирания си сюжет, поднесени със страхотно представяне на Хоакин Финикс в главната роля.

Провокаторът, Жокерът, фаворитът за "Оскар" - Хоакин Финикс и неговият път към успеха

Лентата категорично не се радва на повсеместни похвали – „Жокера“ има едва 68 процента одобрение в най-големия сайт за критически отзиви в света, Rotten Tomatoes, а редакторите за кино в издания като The Wall Street Journal, The New York Times и The Guardian дадоха негативни оценки на лентата. Аз самият намирам лентата за неоригинална и тромава в поднасянето на противоречивите си послания.

Ала никой не може да отрече факта, че дискусиите, отприщени от нея, при това на изключително важни теми като психичното здраве и насилието в ежедневието на хората, са показателни за това как комиксовите филми и тяхното възприятие вече са се превърнали във валиден социален барометър, в индикатор за културното състояние на обществата по света. И това, за разлика от изказванията на Мартин Скорсезе и Дженифър Анистън, не са мнения, а

доказуеми статистически факти.

Въпреки поляризиращите отзиви, „Жокера“ вече се спряга като претендент за редица награди „Оскар“, най-вече за главна мъжка роля. На свой ред „Отмъстителите: Краят“ също ще се цели в това да повтори постижението на „Черната пантера“ от миналата година и да се превърне във втория супергеройски кинопроект в историята, номиниран в категорията за най-добър филм.

Американската Академия изглежда затънала в излишно политизирани дебати и аристократичен снобизъм от десетилетие насам. Може би именно през 2020 година институцията ще си върне малко от тежестта в очите на хората, които осигуряват продължаването на съществуването на седмото изкуство с платените си пари за билети, именно като номинира за най-добър филм два коренно различни филма с комиксови персонажи. Ще трябва да поживеем и да видим.

