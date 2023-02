Мъск: Извънземни едва ли съществуват

И зкуственият интелект е основната заплаха за човечеството, но има и много голям потенциал, каза предприемачът, основател на компания "Спейс Екс" и собственик на социалната мрежа Туитър Илон Мъск, цитиран от ТАСС, докато говореше чрез видеовръзка на Световната правителствена среща на високо равнище в Дубай.

"Той има както положителни, така и отрицателни страни", каза Мъск, отговаряйки на въпрос за изкуствения интелект. "Перспективите за приложението му са огромни, но той представлява и огромна опасност. Вземете например ядрената енергетика. Имаме производството на ядрена енергия и имаме ядрени оръжия", допълни предприемачът.

"Поради тази причина смятам, че трябва до известна степен да сме загрижени за това. Нуждаем се от някаква регулация в тази област", каза още Мъск.

Собственикът на Туитър и основател на компания "Спейс Екс" освен това смята, че загадъчните неидентифицирани обекти, свалени от американските военни миналата седмица, не са с извънземен произход.

BREAKING: @ElonMusk speaks out against the idea of a “World Government” at the “World Government Summit” and warns it could lead to civilizational collapse. pic.twitter.com/7hBrIY9SMP