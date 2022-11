След имейл на SpaceX до ресторант: Министър Димитров се похвали, че Мъск идва в България

М илиардерът Илон Мъск се очаква да посети Белоградчик на 23 април. Това става известно от резервация, направена от негови представители от SpaceX в един ресторант, който е в близост да природния феномен "Белоградчишки скали", съобщи служебният министър на туризма Илин Димитров.

"И... да, в крайна сметка май ще дойде. След такава масирана атака по всички фронтове и стотици съобщения - сговорна дружина, планина повдига (Мъск довежда)",

пише в профила си във Facebook Димитров и добавя, че "поне знаем, че ще го нахранят добре".

"Сега остана да се подготвим за пристигането на най-богатия инфлуенсър в света, стига да се осъществи визитата", гласи още постът на министъра.

В своята публикация министър Димитров дори предлага Белоградчик да бъде домакин на ежегоден Cosplay фестивал.

Вчера Димитров покани Илон Мъск да посети България, чрез Twitter и Facebook,

след като най-богатият човек в света сподели и реагира на публикация, изобразяваща природния феномен. Снимката е на крепостта "Калето" в Белоградчик и е направена от българския фотограф Владислав Терзийски. Тя е заснета с дрон и разкрива уникалността на скалите и историческата крепост, припомнят от БТА.

