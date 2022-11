Илон Мъск се впечатли от Белоградчик в България

И лон Мъск, най-богатият човек в света, се впечатли от Белоградчик и България.

Основателят на „Тесла” и „Спейс Екс” коментира от профилa си в наскоро купената от него социалната мрежа „Туитър” снимка на крепостта „Калето” в Белоградчик, направена от българския фотограф Владислав Терзийски.

Мъск пита потребителите на Twitter да върне ли акаунта на Тръмп

Снимката е заснета с дрон и разкрива уникалността на скалите и историческата крепост.

Постът на Мъск гласи: „Сигурен съм, че това беше в „Елдън ринг” (излязла в началото на тази година хитова фентъзи видео игра, чиято история е написана от автора на „Игра на тронове” Джордж Р. Р. Мартин).

Мъск: По дяволите, ще продължим да плащаме

Белоградчишката крепост и скали са сред 100-те национални туристически обекти на България. От началото на тази година обектът е посетен от близо 70 000 български и чуждестранни туристи.

Πpeз нoeмвpи минaлaтa гoдинa Илон Мъск cтaнa пъpвият чoвeĸ в иcтopиятa cъc cъcтoяниe oт 300 милиapдa дoлapa, като към днешна дата той продължава да бъде най-богатият на планетата, според класацията на „Форбс”.

Pretty sure that was in Elden Ring