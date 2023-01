Музикалният фестивал Коачела: Кои ще са звездите на сцената тази година

Б ед Бъни, „Блекпинк“ и Франк Оушън ще излязат на сцената като хедлайнери на фестивала за музика и изкуства Коачела, съобщи АП.

Организаторите обявиха обемистия списък с изпълнители, които ще се включат във форума. Той ще се преведе през два уикенда: 14-16 април и 21-23 април в Индио, Калифорния.

