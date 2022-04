Музикалният фестивал Коачела се завръща след тригодишно прекъсване

П рочутият музикален фестивал Коачела се завръща в петък за първи път от 2019 г. и стотици хиляди посетители се очакват в Калифорния на фона на увеличаващия се брой случаи на COVID-19 в САЩ, съобщи АФП.

Мащабното събитие се провежда в два тридневни етапа - 15-17 април и 22-24 април. Тази година участват Били Айлиш, Хари Стайлс и The Weeknd, както и Swedish House Mafia.

Изданието през 2020 г. бе отменено заради пандемията от новия коронавирус, последваха още две години на хаотични промени в програма и концерти.

The set times for #Coachella have arrived! See when your favorite artist is performing: https://t.co/Beq0cGZZpO

След тригодишното прекъсване Коачела се възприема като тестово събитие за индустрията, все още в нестабилно положение след проблемите, предизвикани от пандемията.

Организаторите казаха, че няма да изискват документи за ваксинация, носене на маски и спазване на социална дистанция.

Фестивалът се провежда основно на открито и се очаква да посреща по около 125 000 ентусиасти дневно от цялата страна и от чужбина, доста от които са отседнали на палатки или в намиращи се наблизо хотели.

Фестивалът предлага два центъра за тестове за COVID-19 - Говорителят на местните здравни власти Хоси Арбальо каза, че в района ще се увеличи и капацитетът на лабораториите за тестове. След като в цялата страна броят на заразените падна през януари, сега той постепенно расте, достигайки средно до 31 000 нови случая на ден по данни на Центровете за контрол и профилактика на заболяванията.

Who are you most excited to see perform at the #Coachella. 🎤 pic.twitter.com/V3PlbhwkNO