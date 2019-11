Жена откри четири паразита в окото си. Ето какво се случи

З а втори път в историята на медицината експертите се сблъскват с подобен случай, рядка очна инфекция, причинена от Thelazia gulosa – очен паразит, който превръща зрителния орган в място за размножаване на червеи.

Въпреки че това е вторият такъв случай, наблюдаван при хора, той се случва едва около две години след първия такъв.

Това кара учените да смятат, че в Щатите може би се заражда нов вид зоонозна зараза.

В стряскащ доклад, документиращ за втория случай на тази инфекция, от отдела за паразитни болести към CDC разказват историята на 68-годишна жена от Небраска, която прекарва зимите на по-топло в долината Кармел в Калифорния.

По време на своите престои в Калифорния жената много обичала да тича.

Един ден, в началото на месец февруари 2018 г., тя прави своето обичайно бягане, когато нещо много неприятно се случва и докато тича, жената преминава директно през цял рояк от дребни мухи.

„Тя си спомня как е трябвало да премахне полепналите мухи от лицето и устата си”, се казва в доклада по случая.

Странностите обаче не свършват тук, а даже напротив, те тепърва започват.

Месец след случилото се жената започва да усеща раздразнение в дясното си око и не след дълго причината за този дискомфорт става ясна.

Докато един ден мие лицето си в банята, пациентката изкарва от окото си прозрачен и подвижен кръгъл червей с дължина от около 1,25 см.

Той обаче не бил сам.

Жената успяла да извади от окото си още един червей, а на следващия ден посетила офталмолог, който открил трети такъв и ѝ предписал антибиотик, който да пребори инфекцията.

“They’ll sexually reproduce on the surface of the eye. They'll find each other & you know...it's very romantic.” Dr. Bradbury explains Thelazia gulosa & CDC’s role diagnosing the first ever human case of the cattle eye worm. #ValentinesDay @BuzzFeedNews https://t.co/JOnoH5EeTl

Няколко седмици по-късно жената се завръща в дома си в Небраска и продължава да усеща все същото раздразнение и „присъствие на чуждо тяло” и в двете си очи.

Друг офталмолог я диагностицира с лек двустранен папиларен конюнктивит, но не успява да открие следи от други паразити.

Независимо от това, малко след посещението при офталмолога, пациентката успява да извади от окото си четвърти червей и за щастие, след това конюнктивитът ѝ се излекува.

Четвъртият червей е последният, който е открит в очите на пациентката, за което може би тя трябва да бъде благодарна.

При първият случай на тази инфекция от окото на 26-годишния пациент бяха извадени 14 паразита.

Проведен анализ върху един от паразите, изваден от окото на жената от Небраска, потвърждава твърдението, че става въпрос за паразитната инфекция Thelazia gulosa.

A woman in the US becomes the 1st person worldwide known to have an eye infestation by the tiny worm species, #Thelazia gulosa, previously seen only in cattle that is spread by flies that feed on eyeball lubricationhttps://t.co/sSMRacSbDG