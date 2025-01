Мрачният свят на секс записите на звездите

Д а изтекат най-интимните ти моменти в интернет е кошмар за всеки, но за знаменитостите това е ужасяваща реалност.

Откакто се появи първата секс касета на знаменитост - на Памела Андерсън и Томи Лий през 1995 г. - много звезди са били свидетели на изтичане на открито съдържание онлайн, което е предизвикало огромни скандали, докато други са се възползвали от кадрите с X-rated.

Тук разглеждаме някои от най-противоречивите секс записи на знаменитости за всички времена.

Murky world of celeb sex tapes where MUM 'leaks' footage & stars cash in on romp https://t.co/BCWfp0hmp8 — The Sun Showbiz (@TheSunShowbiz) January 26, 2025

Ким Кардашиян

44-годишната кралица на риалитито Ким превърна изтеклата си секс касета с бившето си гадже Рей Джей в отправна точка към славата на цялото си семейство.

Записът изтече през 2007 г., четири години след като тя я засне с бившия си в Кабо Сан Лукас, Мексико.

Появиха се твърдения, че 69-годишната майка Крис Дженър е организирала пускането на видеото, за да гарантира, че дъщеря ѝ ще се превърне в звезда, но семейство Кардашиян винаги е отричало това.

Преди пускането на записа Ким беше почти непозната в звездните среди и оттогава изгради огромна империя от риалити шоуто си Keeping Up With The Kardashians.

На въпроса дали е одобрила изтичането на видеото в интервю за Опра Уинфри, Ким отговори: „Защо някой би подложил семейството си на такова унижение?“

Оттогава тя твърди, че съжалява за записа и че по време на заснемането на видеото е била в екстаз.

Ray J, Kim Kardashian’s Sex Tape Partner: It Was Never Leaked. Her Mother Helped Her Sell It. https://t.co/igrbsIZEeZ pic.twitter.com/wCCvvuQuxz — Daily Wire (@realDailyWire) May 4, 2022

Памела Андерсън

57-годишната звезда от „Спасители на плажа“ Памела беше първата знаменитост, която влезе в заглавията на вестниците, когато изтече секс касета с нея и бившия ѝ съпруг 62-годишния Томи Лий.

Благодарение на ролята си в „Спасители на плажа“ и пикантните си снимки за Playboy тя вече беше смятана за секс символ.

Видеоклипът, заснет по време на медения им месец, е откраднат и продаден от Милтън Ингли след спор за работата, която той е извършил по къщата им.

CELEBRITY SEX TAPES

Pamela Anderson and Tommy Lee were first, in 1997, when their naughty vacation video was stolen and ended up for sale on VHS, DVD, and CD-ROM. (Hulu turned the story of that tape into a TV miniseries.)

📰 https://t.co/e2geangBZh pic.twitter.com/myHxvyt8HT — Los Angeles Magazine (@LAmag) May 4, 2022

Говорейки за пускането на лентата в предаването CBS Sunday Morning през 2023 г., Памела казва: „Тези записи не бяха предназначени да бъдат видени от други хора.“ Тя добави: „Не съм ги гледала и до днес. Беше много болезнено.“

Историята на откраднатата касета е драматизирана в сериала „Пам и Томи“ на Hulu.

Парис Хилтън

Подобно на бившата си най-добра приятелка Ким, 43-годишната Парис понесе ужасяващ удар, когато през 2004 г. нейната секс касета беше продадена като порнографски клип.

На кадрите, заснети през 2001 г., се вижда как Парис прави секс с тогавашния си приятел Рик Саломон.

Той беше пуснат малко след премиерата на риалити сериала ѝ „Простият живот“ в САЩ.

Парис беше ужасена и заяви, че е била „извън себе си“, когато е заснета лентата, и никога не е давала съгласието си тя да бъде публикувана публично.

През 2006 г. в интервю за списание GQ тя казва: „Никога не съм получавала и стотинка от видеото. Това са просто мръсни пари и (Саломон) трябва да ги даде всичките на някоя благотворителна организация за сексуално малтретирани или нещо подобно. Честно казано, вече дори не мисля за това.“

В автобиографията си „Парис“ тя разкрива, че се е почувствала притисната да направи записа.

‘They stole my childhood’: Paris Hilton on teenage trauma, sex tapes and having a baby by surrogate https://t.co/4o5UhJ6kCu — The Guardian (@guardian) March 18, 2023

„Той ми каза, че ако не го направя, лесно може да намери някоя, която да го направи, и това беше най-лошото нещо, за което можех да си помисля - да бъда изоставена от този възрастен мъж, защото съм била глупаво дете, което не знае как да играе игри на възрастни“, пише Хилтън.

„Истината е, че исках да бъда жива по един чувствен начин. Исках да се чувствам като жена, която се чувства добре в собствената си кожа“.

Джърмейн Пенант

Феновете на бившата звезда от Висшата лига бяха шокирани, когато забелязаха мъж, за когото смятаха, че е той, да се появява във видеоклиповете на тогавашната му съпруга в „Only Fans“.

42-годишният Джърмейн беше разпознат във видеоклиповете на Алис Гудуин по силно татуираното си тяло, въпреки че лицето му никога не се появяваше в тях.

The year is 2018.



Ex-Liverpool star Jermaine Pennant is defending his countless threesomes to a jeering audience on The Jeremy Kyle Show.



But how did it come to this?



From cat murder cover-ups to cannabis farms in the attic, this is the scandalous saga of Jermaine Pennant... pic.twitter.com/W68rdi7dfU — The Upshot (@UpshotTowers) October 2, 2024

Зрителите са плащали до 6 паунда на минута за видеоклиповете, в които бившият играч се е появявал.

Един от шокираните играчи каза: „Знаех, че това е съпругата му, но не очаквах и той да се включи. Този човек е играл във Висшата лига и дори на финала на Шампионската лига. Не е от тези, които очакваш да видиш в секс шоу, което се заплаща на минута. Наистина е шокиращо да видиш докъде е стигнал и че прибягва до това, за да печели пари.“

Когато през 2018 г. му казаха за видеото, Джърмейн заяви, че „не е знаел за кадрите“.

По-късно той каза: „Всъщност, това е само една от причините, поради които Джърмин не може да се възползва от възможността да се възползва от тази възможност: „Аз съм много неща, но не и порнозвезда.“

Дженифър Лопес

Поп звездата Дженифър отбеляза голям триумф, когато успя да блокира секс касета, заснета от бившия ѝ, преди да бъде пусната на пазара.

Jennifer Lopez warned about "unfinished business" with sex tapes set for release. http://t.co/QH5LMOez0y pic.twitter.com/McDAzIZCvr — The Mirror (@DailyMirror) September 26, 2015

55-годишната певица била ужасена, когато бившият ѝ съпруг Оджани Ноа заплашил, че ще пусне секс запис, който направили заедно по време на медения си месец. Гнусната заплаха е била ужасяващ опит да се опита да провали кариерата на младата звезда.

В отговор тя заведе дело за 10 милиона долара, в което твърдеше, че той е нарушил споразумението за поверителност, сключено след развода им. Дженифър спечели съдебния спор и кадрите никога не са били публикувани.

Тоня Хардинг

Противоречивата 54-годишна състезателка по фигурно пързаляне Тоня решава да пусне своя собствена секс касета, заснета с тогавашния ѝ съпруг Джеф Гилули, след като тя е копирана и пусната на пазара от Penthouse.

Тоня не е чужда на споровете, след като е обвинена, че е организирала нападение над съперничката си по фигурно пързаляне Нанси Кериган.

В 35-минутната касета се вижда как тя има сношение с бившия си съпруг Джеф.

Твърди се, че Джеф е продал касетата през 1994 г. без съгласието на Тоня, но в едно интервю той твърди, че тя е знаела и се е възползвала от нея.

Договорът с Penthouse сякаш потвърждава, че тя е спечелила по равно от продажбата на секс касетата и е използвала същия агент като бившия си съпруг.

Касетата е рекламирана като касета от сватбената нощ, но роклята всъщност е костюм на Тоня за Хелоуин.

Тя никога не е коментирала публично касетата или нейното пускане.

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase