Мозъкът натиска бутон за нулиране по време на сън

Н ови познания за странното и прекрасно състояние на съня показват, че когато мозъкът е в режим на дрямка, някои невронни връзки са частично отслабени, отпочинали и възстановени. Това обаче се случва само през първите няколко часа от съня.

Екипът на новото изследване от Университетския колеж в Лондон, Обединеното кралство, твърди, че то подкрепя хипотезата за синаптичната хомеостаза - че сънят е важен механизъм за възстановяване на цялостното здраве на мозъка.

"Въпреки че функцията на съня остава загадъчна, той може да служи като офлайн период, когато тези връзки могат да бъдат отслабени в мозъка, в подготовка за това да научим нови неща на следващия ден", казва биологът Джейсън Рихел.

