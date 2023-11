Мозъкът на спортния запалянко: Лекари анализират какво става в главата на футболните фенове

С портните фенове знаят, че когато гледат победата на отбора си, изпитват радост, а когато губят, ефектът е обратен - и тези "чувства" могат да се видят в мозъка ни. Изследователи от Clínica Alemana de Santiago в Чили сканираха мозъците на футболните фенове и установиха, че гледката на отбелязан гол от техния отбор осветява областта, свързана с възнаграждението.

Когато отборът им губи, мрежата от мозъчни области, свързани с ментализацията, става по-активна - сигнал, че те се опитват да осмислят току-що случилото се.

С други думи, чувстваме се добре, когато гледаме как нашият отбор бележи. А когато видим, че съперниците на нашия отбор им вкарват, се опитваме да рационализираме.

'Целта на това изследване е да хвърли светлина върху поведението и динамиката, свързани с крайно съперничество, агресия и социална принадлежност в рамките на и между групите фанатици', казва в изявление изследователят на изследването Франсиско Заморано Мендиета, научен работник в Clínica Alemana de Santiago в Чили.

Резултатите бяха представени във вторник на годишната конференция на Радиологичното дружество на Северна Америка.

Заморано и колегите му са набрали 43 чилийски футболни фенове от мъжки пол за проучването: 22-ма, които подкрепят отбора "Коло-Коло", и 21 фена на отбора "Универсидад де Чили". Тези мъже са гледали сбор от мачове, докато мозъците им са били сканирани чрез ядрено-магнитен резонанс (ЯМР).

