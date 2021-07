Мощно огнено торнадо в САЩ (ВИДЕО)

М ощно огнено торнадо беше заснето на видео в Калифорния, предаде Би Би Си.

Подобен вихър от дим и огън може да се формира в екстремни условия като сериозната суша и горещина, които в момента измъчват американския Запад.

Въпреки че е рядкост, подобен феномен е заснеман и преди.

Огнено торнадо се формира, когато завихрящите се ветрове са сгорещени от горски пожари и се издигат, за да формират въртящ се стълб от дим и пламъци.

Ето и видеото от огненото торнадо:

Here is an updated and extended version of the fire whirl from the #tennantfire a few days ago provided by @CAL_FIRE and @R5_Fire_News pic.twitter.com/4JcsSMQzXl