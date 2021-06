Ранени хора и разрушени къщи от торнадо в предградия на Чикаго

Т орнадо мина през гъстонаселени предградия на американския град Чикаго, информира БТА.

Причинени са щети на над 100 къщи, има ранени,

на места е прекъснато електроподаването, предаде Асошиейтед прес.

A tornado touched down in suburban Chicago, damaging homes, toppling trees and knocking out power, officials say. At least four injuries were reported in Naperville, where a dozen homes were damaged, the National Weather Service said. https://t.co/NEPkOJQlOg