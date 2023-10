"Морски убиец": Откриха фосил на непознат "супер хищник"

М узеите, препълнени с останки от миналото, са място за нови открития, както за широката аудитория, така и за изследователите. Всъщност изложба на вкаменелости в Националния природонаучен музей в Люксембургския (MNHN) разкри нов род плиозаври.

Фосилът е открит в Лотарингия, Франция. Той носи името лирайнозавър.

“Останките на лирайнозавърът са открити през 1983 г. от палеонтологични ентусиасти. Палеонтолозите дариха вкаменелостите на MNHN”, обясни Бен Туи, съавтор на изследване, анализиращо вкаменелостите.

Лирайнозавърът, изложен в MNHN, притежава огромни челюсти, зъби и перки в допълнение. Смята се, че е бил дълъг поне 6 метра, а черепът му е заемал около 20 процента от целия му ръст. Това обаче е доста малко по стандартите на плиозаврите – друг наскоро открит плиозавър е бил с дължина 14,4 метра.

New “Super Predator” Pliosaur Genus Changes What We Know About Ancient Sea Monsters - IFLScience 🤔 https://t.co/8LB6g2etsB

Откритието е най-старата вкаменелост на плиозавър. Изследователите са се надявали, че останките от лирайнозавъра могат да предоставят по-точна оценка, кога са се появили някои от ключовите физически черти на плиозаврите.

Учените посочват, че лирайнозавъра притежава големи челюсти и зъби. По думите им именно това го прави успешен ловец, той е наричан още “морски убиец“.

В допълнение към заключението, че фосилът представлява изцяло нов род плиозаври, изследването е направило важни открития за това кога и къде са се появили плиозаврите.

New “Super Predator” Pliosaur Genus Changes What We Know About Ancient Sea Monsters https://t.co/iWifYenJTM

„Успяхме да докажем, че лирайнозавъра е един от първите наистина големи плиозаври, които се развиват и дават началото на династия от морски суперхищници, които доминират в океаните за около 80 милиона години“, казва ръководителят на изследването, Свен Сакс.

В поредица от публикации в X, Сакс също така обяснява, че лирайнозавърът показва, че мегахищниците са се появили по-рано, отколкото се е смятало досега.

Lorrainosaurus - new giant pliosaur

Our paper on a new megapredatory pliosaur is out. Lorrainosaurus (after Lorraine, #France) is amongst the first giant pliosaurids with a 1.3 m long mandible and approx. 6 m length. 1/4#Science #research #paleontologyhttps://t.co/rAVy2Rvde6 pic.twitter.com/zb7xdf0muX