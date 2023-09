Откриха вкаменелости на страховит звяр, живял преди динозаврите

Д инозаврите имат репутацията на най-ужасяващите праисторически хищници, но новооткрит череп хвърля светлина върху страховит звяр, който е властвал 40 милиона години преди първите "страшни гущери" да се появят на Земята, съобщи „Science alert”.

Вкаменелостта на 265 млн. години, открита в Бразилия, свидетелства за най-големия хищник на своето време, който е обикалял джунглите в търсене на нещастни животинки, които да накълца.

"Това животно е било ужасно на вид и сигурно е предизвиквало ужас у всеки, който се е изпречил на пътя му", казва палеонтологът от Харвардския университет Стефани Пиърс.

Почти пълен вкаменен череп на Pampaphoneus biccai с размери почти 36 см е открит заедно със скелетни кости близо до Сао Габриел в Южна Бразилия.

Pampaphoneus се вписва в ранния терапсиден клад dinocephalia - голяма група от обикновено големи и страховити сухоземни животни, които са процъфтявали преди Тиранозавър Рекс и приятелите му. Не всички диноцефалии са били месоядни, но въпросният индивид със сигурност е бил такъв.

