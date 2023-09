Динозавър кокошка: Палеонтолози откриха непознат досега вид

Б ритански палеонтолози от университета на Бат са открили непознат досега вид малък растителнояден динозавър на остров Уайт в Южна Англия, съобщава сайтът на учебното заведение.

Vectidromeus insularis, a new herbivorous dinosaur from the Early Cretaceous of the Wessex Formation, Isle of Wight. Vectidromeus is part of Hypsilophodontidae, but a few million years older than Hypsilophodon foxii itself. Paper in Cretaceous Research. https://t.co/s7ezzBZIgt pic.twitter.com/t8m60s7baE — Nick Longrich (@NickLongrich) September 14, 2023

Новият вид, наречен Vectidromeus insularis, е вторият член на семейство хипсилофодонти, открит на острова. Находката кара учените да смятат, че Европа е имала свое собствено семейство малки растителноядни динозаври, различно от тези, които са се срещали в Азия и Северна Америка.

Хипсилофодонтите са били група пъргави, двукраки растителноядни животни, живели преди около 125 милиона години заедно с ранните тиранозаври, спинозаври и игуанодони.

New species of chicken-sized dinosaur found on Isle of Wight https://t.co/rAKXDmK0jm — Ireland Live (@IrelandLiveNew) September 14, 2023

Анализът на вкаменелостите показва, че откритият хипсилофодонт е бил с размерите на кокошка, но палеонтолозите отбелязват, че става въпрос за млад екземпляр.

Vectidromeus insularis е бил близък родственик на Hypsilophodon foxii - динозавър, първоначално описан през Викторианската епоха. Малки и с грациозни, с подобни на птичи задни крайници, хипсилофодонтите са използвани от известния учен Томас Хенри Хъксли като доказателство, че птиците са свързани с динозаврите.

Според ръководителя на настоящото изследване д-р Никълъс Лонгрич динозавърът от остров Уайт значително се различава от подобни същества, чиито останки са открити по-рано в Северна Америка, Азия и различни части на Южното полукълбо.

Ученият отбелязва, че все още не е известно как точно древните гущери са се разпространили из различните континенти след разпадането на суперконтинента Пангея. Разделянето на сушата на части е довело до голяма изолация, която е станала причина да се увеличат различията между представители на един и същи вид.