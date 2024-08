Момче намери златна гривна от римска епоха, докато разхожда кучето си

Д окато разхожда кучето с майка си, 12-годишно момче от Великобритания прави неочаквано откритие в полето - не пръчка за кучето или интересен камък, а златна гривна от Римска Британия от първи век.

За разлика от повечето други бижута от римската епоха, лъскавата гривна вероятно не е била носена от жена, предполагат по-късно изследователите. Вместо това тя вероятно е принадлежала на мъж, който е получил аксесоара като военна чест, вероятно „награда за храброст“, според изявление на местния областен съвет на Чичестър.

Гривната е описана като „изключителна“ и „сравнително рядка в римска Британия“, особено защото е изработена от злато, според изявлението.

Момчето и майка му, Роуан и Аманда Бранън, разхождали семейното куче в Пагам, крайбрежно село в Западен Съсекс, Англия, през 2022 г., когато Роуан забелязал гривната. Те я занесли на местен служител, свързан със Схемата за преносими антики - проект, управляван от Британския музей, който каталогизира археологически находки, открити от обществеността в Обединеното кралство.

Наскоро обявеният анализ на гривната показа, че тя е изработена от златен лист с релефни калъпи и се датира в първи век от н.е., не много дълго след като римският император Клавдий нахлува в Британия през 43 г. от н.е.

Маншетът, който сега е сгънат, е дълъг почти 7,1 см, въпреки че би бил по-дълъг, ако беше разгънат. Познати като гривни тип армила, тези „dona militaria“ или „военни награди“ са били връчвани за подвизи на храброст, извършени по време на завладяването на Британия от Рим, според Програмата за преносими антики. По-късно тези подвизи са били възнаграждавани с пари, а не с бижута.

Откриването на гривната потвърждава съществуващите доказателства, че по това време в региона е имало римски войници - действащи или пенсионирани.

