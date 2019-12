Откриха най-древната скална рисунка на света

П ървите хора достигат островите в регионите на Югоизточна Азия и Австралия някъде преди 50 000 години.

Археологът Адам Бръм и неговият екип от Университета Грифит в Австралия тръгват по техните следи, разпръснати из пещерите на индонезийския остров Сулавеси.

В статия, публикувана в списание Nature, учените съобщават за революционна находка – мистична скална рисунка, която изобразява ловна сцена.

Според експерти рисунката датира от 44 000 години, което я прави най-древната такава, откривана някога.

Sulawesi art: Animal painting found in cave is 44,000 years old https://t.co/xeNUV1wEZb — BBC News (World) (@BBCWorld) 12 декември 2019 г.

Още през 2017 г. индонезийският археолог и спелеолог Пак Хамрула открил скрит отвор в една от стените на десетките пещери, изследвани на остров Сулавеси.

Пролуката водела през къс коридор до стената, на която всъщност учените открили рисунката.

Древното произведение на изкуството се разпростира на 4,5 метра ширина.

Discovered on the island of Sulawesi!

An Indonesian cave painting showing wild animals encountering hunters represents the oldest known example of art depicting lifelike figures and visual storytelling that dates back to 43,900 years ago.

Nature: https://t.co/M6yoOiLpxB pic.twitter.com/c8ic6qn1fl — Sonia Shidrang (@SShidrang) 11 декември 2019 г.

Рисунката е в червен цвят и за разлика от повечето подобни скални изображения тя разказва цяла история.

Според учените картината представя лов на местна яванска свиня и бивол аноа, които все още се срещат в региона на Сулавеси.

Животните са преследвани от осем малки фигури, въоръжения с копия. Фигурите са изобразени като полухора, полуживотни.

Една от тях е с издължена муцуна, друга е нарисувана с клюн, а трета има опашка.

The 'complex' art at Leang Bulu’ Sipong 4 suggests the major components of an advanced artistic culture were already present in #Sulawesi 44,000 years ago: figurative art, scenes, and therianthropes pic.twitter.com/tNroIiztl3 — Odyssey to the Far East (@motherlander) 12 декември 2019 г.

Учените предполагат, че вероятно фигурите представят древна практика за камуфлаж на тогавашните ловци. Друга версия пък е някаква антична мистична практика.

Подобни получовеци вече са откривани и на други места, включително рисунката на „човека-лъв” от Алпите, датирана от преди 35 000 години.

Рисунката от пещерата в Сулавеси е открита още през 2017 г., но едва днес учените представят първоначалните заключения за нейната възраст – точно 43 900 години.

World's oldest story? BBC News - Sulawesi art: Animal painting found in cave is 44,000 years old... https://t.co/HLQOITjEfL pic.twitter.com/6pxt42usUp — Joshua Raven (@RavenWrites) 12 декември 2019 г.

Ако това се окаже вярно, то тя ще се окаже много по-стара от първите известни образци на фигуративната живопис в Европа и над 20 000 години по-древна от първата позната скална рисунка на лов до този момент.

Първите форми на примитивно изкуство като най-обикновени точки и линии се появяват по-рано. Най-древните такива са открити в испанска пещера, датирани са от преди 65 000 години и най-вероятно са оставени там от неандерталците.

Фигуративната живопис, която учените откриват в пещерата в Сулавеси, обаче изисква много повече умения и развита мисъл. Нещо повече, образите на полухората предполагат дори вплитане на антични митологични мотиви.

Следете ни навсякъде и по всяко време с мобилното приложение на Vesti.bg. Можете да го изтеглите от Google Play и AppStore.

За още любопитни новини от Vesti.bg последвайте страницата ни в Instagram.