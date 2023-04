Като близначки: София Ричи сподели снимки по бански с майка си

В ъзползвайки се от зашеметяващото време в Южна Франция, 24-годишният модел се наслади на слънчевите лъчи край басейна.

София беше в компанията на своята красива майка, която изглежда сензационно в изрязан бански. София остана възхитена от невероятната фигура на майка си, споделяйки снимка на бившата танцьорка, която тя озаглави: „K моята майка печели“.

Ричи сподели снимка и на двете заедно и написа „Близначки“.

На снимките край басейна обаче не присъстваше бъдещият младоженец. София и Елиът се сгодиха през април миналата година, след като той ѝ предложи брак по залез.

Тогава тя сподели радостната новина в социалните мрежи със снимки от романтичното предложение. Показвайки новия си диамантен пръстен в публикация, София заяви: „Завинаги не е достатъчно дълго“.

She found her endless love: Sofia Richie is ENGAGED! 💍 See her stunning ring: https://t.co/8nLCekdcAq pic.twitter.com/ERruVTxlBe