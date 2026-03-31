Могат ли мишките да "спасят" астронавтите на Марс?

П ътуването в Космоса далеч не е толкова лесно, колкото изглежда. Човешкото тяло не е създадено да функционира нормално извън гравитацията на Земята. Мускулите атрофират, костите губят плътност, а дори ходенето се превръща в усилие. Това прави дългите мисии, особено до Марс, изключително предизвикателни, пише The Times of India .

Един от най-големите проблеми пред учените е как да поддържат астронавтите в добра физическа форма. Изненадващо, отговорът може да се крие в малки космически "пътешественици" - мишките.

Как мишките помагат на учените

Мишките се превърнаха в ключов инструмент за космическите изследвания заради сходствата си с човешкия организъм. Според NASA, наблюдението на мишки в Космоса позволява на учените бързо да разберат как мускулите, костите и други системи реагират на условията на микрогравитация.

В рамките на експеримент, проведен на Международната космическа станция, мишки са били изложени на различни нива на гравитация за около месец. След това изследователите анализират техните мускули, движения и общо здравословно състояние.

Физиологът Мари Мортрьо от Университета на Роуд Айлънд обяснява, че изследванията върху хора са "изключително сложни и скъпи", което прави мишките по-подходящ модел за бързи резултати.

Нещо „странно“ се случи на мишките, които живяха на МКС в продължение на 37 дни

"Праг на гравитацията" - ключово откритие

Едно от най-важните открития е т.нар. "праг на гравитацията", необходим за поддържане на мускулите:

При 0.33 g (около гравитацията на Марс) мускулите запазват размера си, но губят сила При 0.67 g мускулите почти напълно запазват своята функция

Това е критично, защото гравитацията на Марс е около 0.38 g. под нивото, необходимо за пълно запазване на мускулната сила.

С други думи: само гравитацията на Марс вероятно няма да е достатъчна, за да поддържа астронавтите във форма.

Източник: Made with AI

Нужни са допълнителни решения

Учените смятат, че това откритие ще помогне за разработването на нови стратегии за поддържане на здравето в Космоса.

Сред възможните решения са:

изкуствена гравитация специализирани тренировъчни системи по-интензивни упражнения

Източник: Made with AI

Уроци от тренировките при мишки

Изследване на Университета "Джонс Хопкинс" показва, че упражнения с подскоци подобряват качеството на хрущялите при мишки с поне 26%.

Ръководителят на изследването Марко Киаберже отбелязва, че резултатите са били неочаквани и отварят възможност за прилагане при астронавти.

Това означава, че бъдещите тренировъчни програми може да включват:

упражнения с високо натоварване съпротивителни тренировки специално разработени космически фитнес системи

Въпреки че астронавтите и днес тренират с часове в Космоса, загубата на мускулна маса остава сериозен проблем.

Източник: Made with AI

Защо това е важно за мисии до Марс

Пътуването до Марс може да продължи години, като през цялото време астронавтите ще бъдат изложени на ниска гравитация. Това увеличава риска от сериозна мускулна слабост.

Основните изводи от изследването са:

гравитацията на Марс не е достатъчна за поддържане на мускулната сила необходима е изкуствена гравитация или допълнително оборудване животинските модели са ключови за безопасни космически мисии

От NASA подчертават, че мишките позволяват да се изследва загубата на мускулна маса в цялото тяло, нещо, което не може да се направи на Земята.

Източник: Made with AI

Малка стъпка за мишките, голям скок за човечеството

Това, което изглежда като обикновен експеримент с мишки, всъщност е важна крачка към възможността хората да живеят на Марс.

Откритията помагат на учените да разработват по-ефективни тренировъчни режими, по-умни космически кораби и по-безопасни мисии.

В крайна сметка ключът към бъдещето на космическите изследвания може да не се крие само в технологиите, а и в малките мишки, които плават високо над Земята.