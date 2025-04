Нещо „странно“ се случи на мишките, които живяха на МКС в продължение на 37 дни

К осмосът е опасен - това е повтаряща се максима, която важи с особена сила за човешките тела. Продължителният престой в микрогравитация има цял набор от физиологични ефекти - от загуба на кръвни клетки до отслабване на костите. Но къде точно се случва загубата на костна маса, остава неясно. Експерименти върху мишки предоставиха някои конкретни доказателства за това как, както и за възможните ефекти на радиацията върху това, пише Iflscience.

НАСА е изчислила, че на всеки месец в Космоса плътността на костите, които носят тежест, намалява с поне 1 процент. Това е много и е съпроводено със загуба на около 20 процента от мускулната маса за по-малко от две седмици. Разбирането на подробностите за това как става това е необходимо за по-здравословни пътувания в Космоса, особено далеч отвъд Земята.

Новата работа е отвела женски мишки в Космоса, за да живеят на борда на Международната космическа станция (МКС) в продължение на 37 дни, и е наблюдавала растежа на костите им. Те са ги сравнили с контролни мишки на Земята както в обикновени клетки във вивариум, така и в симулатор на околната среда на МКС.

Something "Strange" Happened To Mice Who Lived On The ISS for 37 Days | IFLSciencehttps://t.co/tQ59JXSbNs