Метеорит удари покрив на къща в Германия и причини щети

"Огнена топка" е наблюдавана над няколко германски провинции, полицията съобщава за удар по жилищна сграда в Кобленц, без пострадали

9 март 2026, 06:53
Източник: iStock/Getty Images

Ч асти от метеорит са нанесли щети на покриви и на къщи в западната част на Германия в неделя вечерта, съобщи ДПА.

Полицията обяви, че е получила сигнали са щети в град Кобленц и околните райони около 19 ч. местно време (20 ч. българско).

„Около 19 ч. тази вечер обгорено небесно тяло е ударило покрива на жилищна сграда в квартала Гюлс в Кобленц. Никой не е пострадал“, заяви говорител на полицията.

Полицейски части са били изпратени на място заради безпокойство и объркване сред населението, причинени от мистериозни светлини. Снимки на явлението са били публикувани в социалните мрежи от провинциите Северен Рейн – Вестфалия, Хесе, Рейнланд – Пфалц, Заарланд и Баден – Вюртемберг.

Според полицията в Кайзерслаутерн очевидци са съобщили за „ярко осветен обект с кратко огнено припламване“ или „огнена топка в небето“.

Някои са предположили, че става въпрос за ракета. Според полицията обаче „няма данни за свързан със сигурността инцидент“.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Метеорит Германия Кобленц Щети Полиция Небесно тяло Огнена топка Западна Германия Мистериозни светлини Покриви
