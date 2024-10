„Много съжалявам, че използвах изкуствен интелект, за да мамя в университета"

„Имахме два много близки крайни срока и аз просто се изчерпах. Чувствах се изключително стресирана и под огромно напрежение да се справя добре. Наистина се борех и мозъкът ми напълно се беше отказал“, казва Хана, студентка в университета.

В отчаянието си - а също така и в заболяването си от COVID-19, докато се сблъсква с крайните срокове - тя казва, че се е обърнала към изкуствения интелект (ИИ), за да ѝ помогне да напише едно от есетата.

Хана, което не е истинското ѝ име, сега предупреждава другите за потенциалните последици от използването на генеративен ИИ за измама в университета.

Тя е изправена пред комисия за академични нарушения, която има право да изключва студенти, уличени в измама.

Нейният случай подчертава предизвикателството, пред което са изправени университетите, когато насърчават студентите да станат грамотни по отношение на изкуствения интелект, като в същото време не поощряват измамите.

Злоупотребата на Хана с изкуствен интелект е открита, когато преподавателят ѝ рутинно сканира есето ѝ с помощта на софтуер за откриване.

Тя каза: „Стомахът ми се сви и седях пред кабинета. Бях си казала: „Това е наистина глупаво“.

„Когато го маркираха, аз и моят преподавател седяхме и го разглеждахме и той каза, че до този момент съм се справяла много добре, а след това всичко тръгна надолу. Бях получил нула точки, а след това получих имейл от преподавателя си, в който се казваше, че според нас има някакво академично нарушение.“

This sort of article makes me angry and frustrated. The misunderstanding it shows about AI is alarming. The fact the student's lecturer used AI detection software shows the lecturer's ignorance of AI as it doesn't work. It should be banned in education.https://t.co/7UTOzUcczi