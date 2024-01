"Много солена и горчива": Геолог откри най-старата вода на Земята и я опита

П рез 2016 г. геолозите, изучаващи канадска мина, направили невероятно откритие. На дълбочина от около 3 километра открили течаща вода, чиято възраст според тестовете е между 1,5 милиарда и 2,64 милиарда години. След като била изолирана през цялото това време се оказва, че тя е най-старата вода, откривана на Земята.

„Когато човек си помисли за тази вода, вероятно предполага, че става дума за малко количество вода, съхранена в скалата“, каза професор Барбара Шерууд Лолар, която ръководи екипа, пред BBC News.

„Но всъщност тя бълбука направо към вас. Водата там тече със скорост от литри в минута – обемът ѝ е много по-голям от очакваното."

