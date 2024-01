Изумително! През август вероятно ще навлезем в нова геоложка епоха

Н аучни органи от цял свят ще се срещнат, за да решат дали официално живеем в нова геоложка епоха, определена от човешкото въздействие върху планетата

С края на 2023 г. може да се сбогуваме не само с годината, но и с геохронологичната единица време, в която сме живели до момента. През 2024 г. учените ще вземат решение дали сме навлезли в антропоцена - нова епоха, белязана от човешкото въздействие върху планетата.

Най-общо казано, антропоценът (произлизащ от гръцките думи anthropo, което означава „човек“ и cene за „нов“) представлява време на планетарна промяна, дошла като пряк резултат от човешки дейности, като изгаряне на изкопаеми горива и увеличено обезлесяване. Идеята придоби популярност за първи път през 2000 г. от покойния метеоролог Пол Круцен.

We might officially enter a new epoch – the Anthropocene – in 2024, as a contentious debate about humanity’s impact on the planet comes to a head. https://t.co/f4iocQkujU

Понастоящем научната общност не е сигурна дали антропоценът е официално започнал и дали е по-различен от холоцена – настоящата епоха – която е започнала преди около 11 700 години. Ключовият въпрос, който трябва да бъде разгледан, е дали човешката дейност е променила системата на Земята до такава степен, че да се отрази в скалните слоеве.

През юли 2023 г. група учени, отговорни за определянето на тази потенциално нова епоха – Работната група по антропоцена (AWG) – се обърнаха към езерото Крауфорд, Канада, като казус за вземане на своето решение. Те избраха това място, защото на дъното на езерото могат да бъдат намерени плутониеви изотопи от тестове на ядрени оръжия, което според тях може да бъде използвано за датиране на началото на антропоцена в началото на 50-те години на миналия век.

Фактът, че новината за езерото Крауфорд вече е разкрита е малко необичаен. Обикновено подобна информация се публикува едва след като Международният съюз на геоложките науки (IUGS) я ратифицира. Но това отклонение от нормата е от изключителна важност, както AWG вярва, тъй като последиците са значителни и зазягат всички. Това обаче далеч не е безспорно.

Работата на AWG предизвика критики, откакто новината излезе по-рано тази година. Възраженията обаче не са насочени към това дали човешката дейност е имала значително въздействие върху планетата – доказателствата за това са огромни – а кога е започнал антропоценът.

Има някои учени, като Ерле Елис, бивш член на AWG в Университета на Мериленд, който подаде оставка, след като езерото Крауфорд беше избрано, които възразяват срещу това как антропоценът е дефиниран от работната група.

За Елис ограничаването на антропоцена до една епоха намалява влиянието, което хората са имали върху планетата преди средата на XX-ти век. Има много доказателства, които показват, че нашият вид е оставил своя отпечатък много преди това време, като например през Индустриалната революция, когато нивата на въглероден диоксид в атмосферата започнали да се увеличават.

Вместо да гледат на това като на настъпването на нова епоха, хора като Елис твърдят, че антропоценът трябва да се разглежда като продължаващо събитие.

Man as a geological agent: #Anthropocene

"The name Anthropocene means human activity is profoundly changing our #environment, and you’ll have to plan for those changes."#Science #Ecology

⏯️Calling Our Times the ‘Anthropocene Epoch’ Matters Dearly to Youhttps://t.co/Bvfoxr0Mx7 pic.twitter.com/nx9u3364X7