„Много ценна“ китайска купа беше продадена за над 25 милиона долара (СНИМКИ)

Д еликатна порцеланова купа с диаметър около 11 см беше продадена на търг за повече от 25 милиона долара по време на Седмицата на китайско изкуство в Хонконг.

Описана от аукционната къща Sotheby's като "много ценна", антиката произхожда от рядка група керамика, украсена в императорските работилници в Пекин през 18 век.

