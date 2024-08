Пазителите на костенурките в Шри Ланка

П очти всяка нощ на плажа Маунт Лавиния на западния бряг на Шри Ланка може да видите необичайна активност - няколко млади хора в оранжеви жилетки клякат в кръг и ровят в пясъка в тъмното, разказва The Guardian.

Това е екипът от доброволци на Pearl Protectors, който патрулира популярен туристически плаж в покрайнините на Коломбо, столицата на Шри Ланка, и търси нови места за гнездене на костенурки. Намирането на гнездата може да включва малко детективска работа, обикновено в мрака.

(Видеото е архивно: В Марбея пуснаха на свобода бебета костенурки от застрашен вид )

"Продължаваме да търсим следи от костенурки и след това следваме следата", казва Викасита Лиянаге, един от доброволците в Pearl Protectors (Защитниците на перлите), местна природозащитна група, която патрулира между 21:30 и 2 часа през нощта. "Понякога копаем дупки на плажа, за да търсим яйцата."

Яйцата на костенурките отдавна са забранени за ядене от крайбрежните общности, но напоследък човешката дейност се оказа по-голяма заплаха. Тъй като градът се разраства, особено през последното десетилетие, ресторантите и други туристически удобства се разрастват по повечето части на западното крайбрежие на страната, привличайки повече хора.

Заедно с хората идват партита, бумтяща музика и много пластмасови и химически отпадъци. Всичко това нарушава гнезденето на костенурките по време на размножителния период, продължаващ от ноември до април.

Упул Приянта Кумара, управител на ресторант, казва, че сам е видял проблема с хората, които се скупчват около костенурките, когато идват на плажа. "Веднъж, когато костенурка пристигна да снесе яйца, някои деца, които бяха на рожден ден, се опитаха да използват фенерчета и да направят снимки. Костенурката се върна в морето, без да снесе", казва той.

Осъзнавайки, че животът на костенурките става все по-труден, Мудита Катувавала разширява дейностите на Защитниците на перлите, които координира, за да включи редовни патрули. Работейки с бреговата охрана, доброволците помагат да се намерят яйца, снесени в рискови зони, и да се пренесат на безопасно място за гнездене на плажа, докато се излюпят.

След като се излюпят, малките безопасно преминават, съпътствани от нощни патрули. (Костенурките, дори и да са се излюпили през деня, обикновено изчакват, докато стане по-хладно, преди да излязат от пясъка, така че по-често е по тъмно, когато се отправят към морето.)

Не всички са доволни от това, което групата прави – и доброволците трябва да са наясно с опасностите.

"Миналата година [докато патрулирахме] срещнахме много ядосани селяни с кучета", казва Роуз Фернандо, друг доброволец. "Един човек дори дойде с пръчка или нещо подобно, опитвайки се да ни удари."

Пет от седемте вида морски костенурки в света – маслинови костенурки, зелени костенурки, кожести костенурки, ястреби и логгерхеди – гнездят по плажовете на Шри Ланка. Залавянето, убиването, нараняването или притежаването на морски костенурки или техните яйца е престъпление съгласно законодателството на Шри Ланка.

Независимо от това, значителна заплаха за влечугите идва от бракониерите, защото след като намерят гнездо, всички яйца обикновено се крадат.

"Някои ресторанти и хотели продават тези яйца на чужденците като екзотична храна на по-висока цена", казва Катувавала. "Така че яйцата на костенурките вече имат търговско търсене."

Baby turtles emerge on a Mani beach. Females reach maturity in 35 years. The girls will be back to lay their eggs in 2059 incredible pic.twitter.com/EuX0Defqad

Той казва, че патрулирането само по себе си няма да окаже трайно въздействие върху опазването на костенурките и трябва да се комбинира с обучение на крайбрежните общности и туристите.

Друг доброволец, Лара Виджесурия, е съгласен. "Това прави разлика за общността в начина, по който те възприемат проблема и решението", казва тя. "И това прави разлика за доброволците в начина, по който подхождат към проблема."

Около 90% от местните в района сега подкрепят усилията за опазване на костенурките след тези сесии за повишаване на осведомеността, казва Амит Ниланга, която лови риба и работи като инструктор по гмуркане наблизо. "Други все още се занимават с бракониерство на яйца за продажба", казва той.

"Смята се, че яйцата на костенурките са много хранителни." Той си спомня, че чичовците му са ги яли сурови.

В южната част на острова проектът за опазване на костенурките, ръководен от Тушан Капурусингхе, отиде още по-далеч, като вербува бракониери за защита на гнездата, осигурявайки им алтернативен доход. "Те патрулират на плажа [денонощно] на осемчасови смени", казва той.

Друг аспект на проблема са незаконните "люпилни за костенурки", които работят открито в туристическите райони на Шри Ланка, казва Катувавала. Тук яйцата на костенурките, които са били бракониерски от плажовете, се пазят, докато се излюпят.

Temperature determines the gender of baby turtles.



If an egg is incubated below 27.7°C (81.86°F), a male turtle will be born. Conversely, if the egg is incubated at a temperature above 31°C (87.8°F), a female turtle will be born. 🐢pic.twitter.com/w5kk6kBAC0