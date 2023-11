Възможно ли е ДНК да е оцеляло 6 милиона години в черупката на костенурка?

С леди от древна ДНК изглежда са открити във вкаменелости на изчезнал вид костенурка на 6 милиона години. Това е изумително доказателство за ДНК и може да даде основание да се предполага, че генетичният материал може да издържа много по-дълго, отколкото се е знаело преди.

Намерена на карибския бряг на Панама вкаменелост се състои от счупена черупка, но скелетът е изгубен. Екземплярът принадлежи към вид костенурки от рода Lepidochelys, който все още се среща и днес под формата на морски костенурки на Кемп и морски костенурки на Олив. Точният вид на вкаменелостта не е определен, въпреки че се подозира, че е принадлежал към наскоро идентифициран изчезнал вид.

В скорошно проучване учените съобщават, че може да са открили следи от ДНК, заключени в запазените костни клетки на костенурката, наречени остеоцити. Гледайки остеоцитите под микроскоп, екипът забелязал "ядроподобни" вътрешни структури. Тъй като ядрото е органелът в клетките, който съдържа ДНК, те направили тест за наличието на генетичния материал и за тяхна изненада, той се оказал положителен.

„В рамките на всички данни за вкаменелости на гръбначни животни на планетата, подобно нещо е докладвано преди това само в две вкаменелости на динозаври, включително един Тиранозавър рекс“, каза д-р Едуин Кадена, автор на изследването от Universidad del Rosario в Богота, Колумбия, и научен сътрудник в Институтът за тропически изследвания Смитсониън в Панама.

ДНК материалът естествено се разпада с течение на времето, което от гледна точка на науката е жалко, имайки предвид колко информация за далечното минало може да съдържа. Докато този резултат от теста е доста добро доказателство за това, че генетичният материал се съдържа в остеоцитите на черупката на костенурката, това не е пряко доказателство за самото наличие на ДНК. За да потвърдят наличието на генетичен материал, изследователите би следвало да идентифицират директно ДНК и да я секвенират.

